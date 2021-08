OAMGMAMR – Filiala Vâlcea – programul examenului de grad principal – sesiunea 2021

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA – FILIALA VÂLCEA ANUNȚĂ CĂ EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2021 SE VA DESFASURA ASTFEL: 2 SEPTEMBRIE 2021, ORA 7.30 – AS. MED. GENERALISTI – IN AMFITEATRUL UNIVERSITATII CONSTANTIN BRANCOVEANU, BDUL N. BALCESCU NR 39; 3 SEPT 2021, ORA 7.30 – AS. MED. DE ALTE SPECIALITATI – LA SALA DE SEDINTE A OAMGMAMR VALCEA, DIN STR. ALEEA MUZICII NR 5-8.