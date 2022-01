O zi simbolică a națiunii române

Deceniul al V-lea din secolul al XIX-lea, premergător instituirii monarhiei în România, este cunoscut în istorie sub denumirea de Epoca Unirii, un interval cronologic constituit de un singur obiectiv important, anume consolidarea statului național. Ca alte popoare de frunte ale Europei, cum sunt cel italian sau german, frații de cultură și de destin au trăit în trei principate care au reușit să înfrunte imperiile vremurilor devenind sol roditor pentru națiunea română modernă.

În modernitate, românii, conștienți de trecutul lor, au găsit forța și mijloacele de a așeza instituțiile unei națiuni civice, democratică și cu domnia legii, pentru toți fiii săi, în România Mare. Piatra de temelie a fost pusă la 24 ianuarie 1859 când, prin voința aleșilor neamului, alegerea lui Al. I. CUZA ca domnitor al Moldovei și Țării Românești a consfințit de facto unirea Principatelor, recunoscută apoi ca subiect de drept pe scena internațională. În anul 1877, independența câștigată printr-un sacrificiu de sânge al ostașilor români ne-a așezat definitiv ca parte egală între națiunile lumii, iar proclamarea la 1881 a Regatului României a dat forma de organizare a națiunii române moderne. Au fost acestea suficiente împliniri pentru ca România să aibă tăria de a se întregi la 1918 între granițele naturale ale poporului său.

Acestea toate sunt motive pentru a ne apleca fruntea în fața înaintașilor și pentru a ne înălța capul în fața răspunderii viitorului. Această zi, 24 ianuarie, are valoare simbolică pentru români: este începutul construcției națiunii române moderne pe care trebuie să-l onorăm acum când, deși timpurile sunt grele, România are nu doar șansa de a se construi prin ea însăși, ci și pe aceea de a colabora cu partenerii noștri europeni și transatlantici.

• Filiala PNL Vâlcea