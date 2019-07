O săptămână până la debutul la Euro U19

Cea de-a XII-a ediție a Campionatului European de handbal feminin destinat categoriei de vârstă sub 19 ani stă să înceapă. În perioada 11-21 iulie, sub coordonarea Federației Europene de Handbal, la Gyor, în Ungaria, cele mai bune 16 naționale feminine Under 19 de pe întreg continentul își vor disputa supremația. Începând cu ediția din acest an va fi introdus un nou sistem, care prevede trei turnee finale separate: turneul principal din Ungaria, la care vor lua parte 16 echipe cel mai bine clasate din punct de vedere al coeficienților EHF, și alte două turnee grupate sub titulatura «Campionatele EHF Feminin U19», organizate în Lituania și Bulgaria, la care vor lua parte 18 echipe mai slab clasate din punct de vedere al coeficienților.

Luptă acerbă cu două selecționate nordice

Naționala feminină Under 19 a României, pregătită de antrenorul principal Dragoș Dobrescu, a obținut biletele pentru turneul final de elită, cel care se va disputa la Gyor. Fetele noastre au avut parte de o tragere la sorți nu tocmai favorabilă. România a fost repartizată în Grupa D, alături de puternicele selecționate similare de vârstă ale Norvegiei și Suediei, la care se adaugă mai modesta reprezentativă a Portugaliei. În fiecare dintre cele patru grupe ale turneului final sunt programate câte trei etape, echipele urmând să se dueleze după clasicul sistem „fiecare cu fiecare”. La finalul grupei, primele două clasate în funcție de punctajele obținute se vor califica în faza grupelor principale. Locurile trei vor merge la turneul din grupa a III-a valorică, iar echipele clasate pe ultimele poziții în cele patru grupe vor ajunge la turneul grupei a IV-a valorice.

Se anunță un turneu foarte interesant pentru iubitorii handbalului din România, care vor putea vedea la ce nivel de pregătire se află selecționata Under 19, chiar în dueluri cu reprezentative ale unor țări care dau tonul în handbalul european de orice nivel de vârstă, precum Norvegia și Suedia. În eventualitatea în care se va califica în faza grupelor principale, România va urma să întâlnească echipele care vor ocupa primele două poziții în Grupa C, acolo unde au fost repartizate Ungaria, Spania, Muntenegru și Austria.

Programul Grupei D

Etapa I (joi, 11 iulie)

Norvegia – Suedia

România – Portugalia

Etapa a II-a (vineri, 12 iulie)

Portugalia – Norvegia

Suedia – România

Etapa a III-a (duminică, 14 iulie)

Suedia – Portugalia

România – Norvegia

Turneu amical în Norvegia

În vederea participării la Campionatul European din Ungaria, naționala feminină U19 a participat, recent, la Scandinavian Open din Norvegia. A fost un turneu amical la care, pe lângă selecționata tricoloră, au luat parte reprezentativele Danemarcei, Suediei și Norvegiei. Rezultatele tricolorelor au fost: România – Norvegia (22-33), România – Suedia (18-21), România – Danemarca (25-29).

La finalul acestui turneu, pentru site-ul oficial al Federației Române de Handbal, antrenorul principal al naționalei Under 19 de handbal feminin, Dragoș Dobrescu, a declarat: „A fost un turneu bun de pregătire, contra a trei echipe nordice a căror valoare o cunoaștem foarte bine, două dintre ele, Norvegia și Suedia, urmând să le întâlnim și la Campionatul European. Am încercat să oferim timp de joc tuturor sportivelor pentru a prinde o formă cât mai bună la Campionatul European. Important este că după acest turneu am luat câteva puncte de reper atât asupra jocului nostru, cât și al adversarelor. Acum sper ca jucătoarele noastre să fie în cea mai bună formă la Euro și să reușim partide bune. Mai avem câteva zile de pregătire la Satu Mare, apoi plecăm spre Gyor. La Campionatul European va fi altceva, alt joc, altă dorință de a juca și cred că niciuna dintre echipe nu a arătat tot ce poate la acest turneu amical”.

