„O gură de aer”, în amfiteatrul Muzeului Satului din Bujoreni

Tot la Bujoreni ajunge și „Ursul păcălit de vulpe”

Teatrul Anton Pann vă propune pentru acest sfârșit de săptămână două spectacole: „O gură de aer” și „Ursul păcălit de vulpe”.

Vineri 17 iulie, de la ora 21.30, la Muzeul Satului Vâlcean va avea loc premiera spectacolului „O gură de aer”. Cei care au fost prezenți la avanpremiera din 3 iulie au aplaudat acest eveniment ca fiind unul de o factură aparte, a fost altceva, a fost un spectacol nonverbal care a transmis foarte multă emoție. În locul cuvintelor cu care eram obișnuiți, actorii Teatrului Anton Pann, dincolo de barierele (formale) impuse de verbalizare, au transmis prin gesturi, mişcări, dans etc, diverse stări sufletești cât mai aproape de realitate. Cei prezenți au simțit fiecare moment, au trecut de la agonie la extaz, de la bucurie la durere, de la iubire la ură, de la fericire la disperare, de la viață la moarte. Un concept vizual contemporan încât să atragă spectatorul, așa a gândit Vlad Trifaș acest spectacol. A mizat pe lumini, pe decor, pe muzică, pe dans pe jocului actorilor, a creat un spectacol care a căpătat o altă dimensiune prin îmbinarea dintre emoție profundă și comedie.

Vâlcenii sunt invitați la acest spectacol care va avea loc vineri 17 iulie, de la 21.30, în amfiteatrul Muzeului Satului Vâlcean. Un loc de poveste pentru a lua „o gură de aer” la ceas de seară. Veniți să vedeți o trupă bună de actori care, fără cuvinte, reușesc și de data aceasta să vă emoționeze. Ei sunt: Alexandru Beteringhe, Ștefan Craiu, Anca Dinicu, Kostas Mincu, Denisse Moise, Réka Szász, Ana Șușca și Mihaela Mardare, coordonați excelent de regizorul Vlad Trifaș.

„Cred că am descoperit la Teatrul Anton Pann trupa perfectă cu care pot face astfel de spectacole. Datorită disponibilității lor am putut explora împreună marile dimensiuni sufletești într-o stare de laborator”, au fost cuvintele lui Vlad Trifaș.

Sâmbătă 18 iulie, de la ora 10.00, în amfiteatrul Teatrului Anton Pann va avea loc, așa cum v-ați obișnuit, spectacolul pentru copii. În această sâmbătă actorii păpușari ai Tetarului Anton Pann s-au pregătit cu un spectacol a cărui poveste este nemuritoare – „Ursul păcălit de vulpe” după binecunoscuta poveste a lui Ion Creangă. Spectacolul încearcă să vă atragă atenția că și azi mai sunt oameni care pot fi păcăliți cu foarte mare ușurință. Acestea sunt cele două spectacole propuse de Teatrul Anton Pann pentru acest sfârșit de săptămână.

• Daniela ȘTEFĂNESCU