Nevoie acută de bani, în Păușești-Măglași!

• autoritățile publice locale așteaptă fonduri pentru cofinanțări și indemnizațiile persoanelor cu handicap

Toți edilii din județ vorbesc de o posibilă rectificare de buget: când va fi, nu știe niciunul. Cert e un lucru: majoritatea are nevoie de bani, fie că vorbim de cofinanțări, de plata persoanelor cu handicap sau de cel al salariaților primăriilor. Sunt primării ce nu au reușit să acorde salariile angajaților pe ultimele două luni. Dacă, așa cum am putut vedea într-o ediție anterioară, edilul comunei Câineni, Ion Nicolae, are nevoie de bani pentru cofinanțarea a două proiecte importante, și-n localitatea păstorită de primarul Alexandru Dediu sunt trasate prioritățile.

Primarul Alexandru Dediu are nevoie de fonduri pentru achitarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap, fiind vorba de aproximativ 400 mii lei. Ar mai fi nevoie de bani pentru cofinanțările proiectelor, dar și pentru câteva lucrări la Școala din Păușești-Măglași: zugrăveli, necesarul fiind de 150 mii lei. Sunt așteptați bani și pe calamități naturale, pagubele fiind evaluate la 370 mii lei.