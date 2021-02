„Multe comune din Vâlcea au proiecte pentru realizarea rețelelor de alimentare cu gaze”

A declarat deputatul Eugen Neață

Recent, deputatul de Vâlcea Eugen Neață a postat, pe pagina sa de socializare, un punct de vedere cu privire la eforturile pe care multe dintre administrațiile locale din județul nostru (în marea majoritate din mediul rural) le-au realizat deja în vederea introducerii rețelelor de alimentare cu gaze.

„Am lucrat în comisii și am fost peste tot în regiunea noastră, la întâlniri cu oficiali locali, pentru a ne pune de acord asupra nevoilor pe care le au localitățile vâlcene de la bugetul țării și de la activitatea noastră legislativă. Într-o postarea din urmă cu câteva zile am recapitulat o bună parte din dialogul pe care l-am avut cu primarii de comune și de orașe din județul Vâlcea. Este de sesizat că multe comune din Vâlcea și-au îndreptat proiectele pentru realizarea rețelelor de alimentare cu gaze. Am pregătit amendamente pe care le voi introduce în dezbaterile din jurul bugetului, în care cer sprijin financiar pentru aceste proiecte. Localitățile rurale vor putea face un mare salt înainte prin realizarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale”.

Parlamentarul social-democrat și-a exprimat totodată și regretul pentru ritmul destul de lent în care autoritățile centrale se «mișcă» pentru sprijinirea proiectelor administrațiilor locale.

„Cu toții suntem îngrijorați de lentoarea cu care se mișcă lucrurile în România, de tragediile care au loc în spitale, de neclaritățile și de confuzia din jurul activității de vaccinare a populație și de ezitările cu care se planifică reluarea cursurilor școlare, întrerupte cu adevărat în urmă cu aproape un an de zile. Oamenii guvernului vor trebui să vină în Parlament și să spună de ce sunt atât de confuzi și ce au de gând să facă pentru a da mai multă siguranță poporului român. Avem multe lucruri de făcut în Parlamentul României. Ca parlamentari, folosim toate mijloacele de comunicare pe care le avem cu oamenii pentru a culege preocupările lor și problemele lor și pentru a le transmite în termeni imperativi unor guvernanți nu foarte fermi și nu tocmai puși pe treabă”, a mai punctat Eugen Neață.