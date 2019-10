Mircia Gutău, despre liberalii vâlceni: fete mari care nu vor să audă de bărbați (Video)

Primarul Râmnicului a ținut să dea o replică liberalilor vâlceni după ce, recent, aceștia anunțaseră că exclud orice posibilitate de a colabora cu PSD, PER și ALDE pentru a forma vreo majoritate politică în Consiliul Județean sau în Consiliul Local al municipiului. Mircia Gutău a făcut apel la „memoria” liberalilor, reamintindu-le că, în 2016, l-au curtat pentru a candida din partea lor la alegerilor locale.

„PNL a reușit să intre perfect în rolul acelui inconștient care își dărâmă acoperișul casei. După care constată că nu are suficiente țigle ca să facă altul și nici oameni care să lucreze. Se mulează perfect pe PNL. Nu spun că era cel mai bun acoperiș, vorbesc de Guvern, dar măcar nu ploua și nu ningea în casă. Acum, după marea reușită a PNL-ului, intrăm în sezonul rece complet descoperiți, în plină criză guvernamentală, cu șanse minime de a avea la timp măcar o schiță de buget pentru anul viitor… Dar a ajuns prim-ministru cine trebuia, restul ce mai contează?”, au fost vorbele lui Mircia Gutău.

„Observ că nici la nivel local situația nu este mai zdravănă. PNL-ul anunță sus și tare că nu va colabora cu PSD, ALDE și PER. Adică, brusc, liberalii vâlceni s-au transformat într-o fată mare, neprihănită, care spune că nu vrea să audă de bărbați. Uită că a fost măritată cu unul, că a fost logodită cu altul și mai are și un copil care i-a fugit de acasă. Le-aș recomanda celor de la PNL să facă o cură cu lecitină ca să mai astupe găurile uriașe pe care le au în memorie”, a mai punctat primarul Râmnicului.