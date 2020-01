„Ministrul Finanțelor trebuie să vină în fața noastră să explice banii cheltuiți”

• declară deputatul Oteșanu

Deputatul vâlcean Daniela Oteșanu consideră că ministrul Finanţelor ar trebui să vină în fața Parlamentului să explice cum a cheltuit 40 de miliarde de lei, bani pe care i-a împrumutat în două luni şi jumătate. „Este îngrijorător faptul că Florin Cîțu nu vrea să vină în fața noastră, a parlamentarilor, să justifice împrumuturile extraordinar de mari pe care le-a făcut, 40 de miliarde în două luni şi jumătate. Să vă dau un exemplu clar: în luna octombrie, deficitul era de 2,8%. Deci, în momentul în care am ieşit de la guvernare, deficitul era de 2,8%. Noi nu am luat în calcul că va trece moţiunea de cenzură. Am luat în calcul că ne vom încadra în ţinta de deficit de sub 3%, ţintă de deficit pe care am respectat-o şi în 2018”, a declarat deputatul Oteșanu.