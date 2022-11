MICUȚII DIN BĂRBĂTEȘTI, protejați împotriva bullying-ului

Email the Author

• 3 noiembrie 2022 a fost Ziua Internațională împotriva violenței și bullying-ului în școală Ziua Internațională împotriva violenței și bullying-ului în școală, marcată anual în prima joi a lunii noiembrie, readuce în atenție o realitate gravă a României: multe cazuri raportate la numărul unic de urgențe pentru copii – 119. Statele membre UNESCO au declarat prima joi din noiembrie Ziua Internațională împotriva violenței și bullying-ului în școală, inclusiv cyberbullying, recunoscând faptul că violența școlară sub toate formele sale reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor și adolescenților la educație, la sănătate și bunăstare. Ziua Internațională împotriva violenței și bullying-ului în școală are rolul de a atrage atenția asupra fenomenului de violență și hărțuire în școli și asupra efectelor negative ale acestora asupra copiilor și adolescenților. Cu acest prilej, Școala Gimnazială Bodești – Bărbătești a marcat în felul ei această luptă.

