„Micul Gates” a ajuns la cea de-a XX-a ediție

În weekend-ul ce abia s-a încheiat, s-a desfășurat cea de-a XX-a ediție a Concursului Regional de Informatică „Micul Gates”, competiție organizată de și la CNI „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea. Festivitatea de deschidere a avut loc sâmbătă, de la ora 14.00, fiind prezenți: prof.univ.dr. Stelian Niculescu, președinte concurs, Andra Bică – inspector școlar general IȘJ Vâlcea, Eusebiu Vețeleanu – viceprimarul municipiului, prof. Alina Vețeleanu – directorul colegiului, prof. Valerică Rașcu, reprezentanți ai altor licee din județ și din țară, ai administrației publice locale etc.

„Părintele” concursului, prof.univ.dr. Stelian Niculescu, a fondat,în anul 2001, alături de fostul director al Colegiului Național de Informatică «Matei Basarab» , Valerică Rașcu și alți colegi, această competiție regională, ajunsă anul acesta la cea de-a XX-a ediție. An de an, așa cum remarca, de altfel, și directorul actual al colegiului, prof. Alina Vețeleanu, noi și noi adepți se alătură elevilor.

La rândul său, prof. Valerică Rașcu a venit cu ideea ca, la anul, să fie căutați și invitați participanții primei ediții a concursului. Festivitatea de premiere a avut loc duminică, între orele 13.00 – 14.00. Ca noutate, laboratorul de informatică a CNI „Matei Basarb”, din corpul C, a primit numele prof.univ.dr. Stelian Niculescu.

