Mesajul deputatului CRISTIAN BUICAN cu prilejul Zilei Naționale a României

„Iubiți concetățeni,

Această zi ne-au lăsat-o înaintașii prin jertfă pentru a sărbători învierea României în hotarele ei naturale și pentru a-i onora pe aceia care s-au învrednicit de această faptă. În această zi mare, trebuie să trecem dincolo de vrăjmășia vremurilor și de toate nevolniciile noastre. Este în firea lucrurilor (aceea în virtutea căreia România continuă să dăinuiască) să fim măcar în aceste ceasuri demni de moștenirea pe care am primit-o și nu putem fi astfel decât amintindu-ne că suntem o națiune. O națiune civică, clădită pe respectul legilor, al drepturilor și libertăților fiecărui cetățean al ei, așa cum ne-am angajat la Alba Iulia. Faptul că suntem o națiune civică nu exclude, ci presupune identitatea fiecărei comunități. Fiecare dintre aceste comunități are datoria de a-și cultiva și afirma identitatea cu respectul celorlalte. Cu atât mai mult aceia care suntem născuți aici, din însoțirea dintre romani și daci, sub semnul învingător al dreptei credințe, suntem datori să ne păstrăm și să afirmăm identitatea odată cu respectul pentru celelalte comunități care alcătuiesc națiunea civică română. Partidul Național Liberal este, așa cum spune și numele său, purtătorul identității noastre creștine bimilenare și, în același timp, cel mai important exponent politic al națiunii civice române. Sărbătorim astăzi ziua în care românii, nu numai că au înțeles nevoia acestei duble poziționări fără de care nimic nu poate merge bine pentru niciunul dintre noi, dar au avut și înțelepciunea și forța de a le proiecta la nivel politic și statal. Asta sărbătorim astăzi, iubiți concetățeni!

Să ne dorim și să-i dorim României: la trecutu-ți mare, mare viitor!”

• Deputat prof. Cristian Buican