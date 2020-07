Mesaj de la primarul Mircia Gutău: „Patru ani de la depunerea jurământului ca Primar al municipiului Râmnicu Vâlcea”

În urmă cu patru ani, pe 9 iulie 2016, depuneam jurământul ca Primar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Privind retrospectiv această perioadă, pot spune că nu doar am făcut ceea ce am promis în campania premergătoare alegerilor locale, dar am reuşit implementarea unor obiective noi, a căror oportunitate a apărut pe parcurs, dar care şi-au dovedit pe deplin utilitatea.

Aceşti patru ani au stat deopotrivă sub semnul reuşitelor, dar şi al provocărilor, din chiar primele zile ca primar al Râmnicului fiind obligat să gestionez cât mai bine situaţia dezastruoasă a lucrărilor întârziate din Zona Centrală a Râmnicului. Noi provocări, de altă natură, au venit la începutul acestui an, când pandemia de coronavirus s-a abătut peste ţara noastră şi a trebuit să luăm urgent cele mai potrivite măsuri pentru a ieşi cu bine din această încercare – dovadă a faptului că am reacţionat cum trebuie o reprezintă faptul că Vâlcea şi Râmnicu Vâlcea sunt, la acest moment, printre locurile cel mai puţin afectate de acest virus din întreaga ţară.



Cât priveşte reuşitele şi lucrurile bune care s-au întâmplat, mi-ar trebui câteva pagini doar pentru a le enumera. Nu pot, totuşi, să nu amintesc de finalizarea lucrărilor din Scuarul Mircea cel Bătrân, de spaţiul public central dintre Winmarkt şi River Plaza Mall, de înfiinţarea şi succesele Sport Club Municipal, de înmânarea cheilor celor 105 beneficiari de locuinţe pentru tineri din ansamblul ANL 5 Ostroveni, de parcul de lângă Catedrala Înălţarea Domnului, de Căminul pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, de modernizarea din temelii a Târgului de la Râureni, de locul de joacă de pe bd. Dem Rădulescu, de noul bazin cu apă sărată de la Ştrandul Ostroveni, de demolarea ruinei fostei grădiniţe ”Donca Simo” şi transformarea radicală a străzii Constantin Brâncoveanu, de parcul de la Liceul Forestier, de achiziţia a trei microbuze şi a unui autobuz cu combustibil ecologic, de modernizarea Arenelor ”Traian”, de Centrul Medical de Permanenţă din Ostroveni sau de bretelele la Pasajul „Tudor Vladimirescu” şi legătura dintre bulevardele Tineretului şi Nicolae Bălcescu… alături de reabilitarea a zeci de străzi din zonele mărginaşe, de amenajarea cu dale elastice a trecerilor de cale ferată din oraş, de modernizarea a zeci de locuri de joacă de pe întreg cuprinsul Râmnicului, de premierea, an de an, a elevilor de nota 10 de la examenele de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat şi a celor care au performat la olimpiadele şcolare, de aprobarea eşalonării pe trei ani de la recepţia lucrărilor a cotei ce revine proprietarilor de locuinţe din blocurile reabilitate termic, de punerea în funcţiune a reţelelor de canalizare de pe străzile limitrofe sau de sprijinul acordat învăţământului dual. În toţi aceşti ani am avut bucuria să semnez nu mai puţin de 22 de contracte pentru fonduri europene în cadrul POR 2014 – 2020, totalizând 56,4 milioane de euro, alături de alte contracte pentru finanţări nerambursabile – în baza PNDL, cu Compania Naţională de Investiţii, cu ANL sau pentru fonduri de la guvern (Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului) – pentru proiecte extraordinare pentru oraş: infrastructură, achiziţionarea de mijloace de transport în comun moderne şi cu combustibil nepoluant, realizarea de parcuri, reabilitarea termică a zeci de blocuri, construirea şi modernizarea de şcoli şi grădiniţe, ridicarea de blocuri de locuinţe sociale şi ANL pentru tineri, staţii de încărcare a autovehiculelor electrice, un iluminat public inteligent şi multe, multe altele.

La un astfel de moment de bilanţ se cuvine să menţionez, în primul rând, implicarea râmnicenilor care mi-au fost permanent alături – cu propuneri, cu sfaturi, cu încurajări, cu critici, uneori, obiectivele menţionate aici fiind rezultatul eforturilor noastre comune. De asemenea, succesele contabilizate aproape în fiecare zi acestor patru ani s-au datorat şi colaboratorilor care mi-au fost alături: cei doi viceprimari, consilierii locali care au înţeles că binele comunităţii este deasupra interesului politic, aparatul administrativ care a întocmit şi concretizat proiectele de succes ale acestor patru ani, societăţile comerciale care au lucrat cu profesionalism pentru mai binele comunităţii locale.

Tuturor, cu respect şi prietenie, le mulţumesc şi îi rog să îmi fie alături şi pe mai departe, pentru ca împreună să continuăm să facem din Râmnicu Vâlcea un oraş cu un destin extraordinar!

• Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului