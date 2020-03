PNL Vâlcea a făcut cunoscute măsurile întreprinse de guvernul liberal pentru sănătatea cetățenilor, a economiei și a educației

În data de 16 martie 2020, România a intrat în stare de urgență (decretul poate fi studiat la adresa https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei) din cauza răspândirii coronavirusului. România nu este singurul stat din Uniunea Europeană care a decretat starea de urgență, iar ca atare nu suntem singurii care se confruntă cu această epidemie. Motivul pentru care a fost decretată starea de urgență privește alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei coronavirusului care cuprinde teritoriul național. Regulile prevăzute în decretul privind instituirea stării de urgență trebuie respectate cu strictețe de fiecare român în parte, iar informațiile trebuie luate exclusiv de la autoritățile statului român. Este foarte important ca cetățenii români să se informeze doar din sursele oficiale.

Starea de urgență va fi instituită pentru o perioadă de 30 de zile și va produce efecte benefice imediate în finanțarea directă și rapidă a cheltuielilor în domeniul sanitar. Trebuie reținut faptul că starea de urgenţă este o formulă pe care statul o are la dispoziţie pentru a organiza coordonarea eforturilor administrative de la nivel național.

Principalele prevederi ale decretului fac trimitere expresă la domeniul sanitar, economic și educațional, anume:

• școlile și universitățile vor fi închise pentru protejarea elevilor și studenților;

• se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, cum ar fi energia electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți;

• se va asigura continuitatea tuturor serviciilor de utilitate publică, precum și funcționarea optimă a sistemului energetic național;

• se vor stabili măsuri de sprijinire pentru persoanele izolate la domiciliu;

• angajații și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau chiar oprită total sau parțial pe perioada stării de urgență vor beneficia de protecție socială;

• se introduce posibilitatea ca, în instituțiile și autoritățile statului și în societățile cu capital privat, acolo unde se poate, să se lucreze la domiciliu sau în regim de telemuncă;

• se vor asigura sumele necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de materiale, echipamente și medicamente în perioada pandemiei prin procedura de achiziție directă;

• simplificarea procedurilor privind decontarea și alocarea banilor, astfel încât în domeniul sanitar să se poată realiza rapid toate operațiunile necesare;

• suspendarea efectuării controalelor la angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă;

• activitatea de judecată va continua doar în cauzele de urgență deosebită.

De asemenea, guvernul liberal în colaborare cu ANAF au întreprins următoarele demersuri, totul cu scopul de a sprijini mediul de afaceri:

• suspendarea acțiunilor de control fiscal (a inspecțiilor fiscale, a controalelor antifraudă) cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor în care sunt indicii de evaziune fiscală;

• se suspendă acțiunile anti-fraudă la punctele de trecere a frontierei la granițele cu Ungaria și Bulgaria;

• toate aceste măsuri luate de ANAF vor continua 30 de zile după încheierea stării de urgență;

• Guvernul are un buffer, adică o rezervă, deoarece Ministerul de Finanțe s-a împrumutat la începutul anului, când dobânzile erau mult mai mici;

• până acum este evident că cele mai afectate sectoare sunt: transporturile, turismul, publicitatea, evenimentele. Iar pentru aceste sectoare guvernul are o serie de soluții;

• au fost demarate discuții cu sectorul bancar pentru amânarea plății ratelor la bănci. Cetățenii afectați de criză vor fi astfel protejați;

• estimările actuale arată că va fi nevoie ca 1% din PIB să fie folosit pentru a construi un pachet financiar pentru a susține economia României – acești bani vor fi din surse europene, surse publice și surse private;

• Guvernul va plăti urgent către companii datoriile vechi ale statului, mai exact concediile medicale vechi neachitate și TVA-ul neachitat la timp de către Stat;

• fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este alimentat din contribuția asiguratorie pentru muncă a angajatorului, care în prezent este de 2,25%;

• s-a decis să fie reprogramat primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a a impozitului pe mijloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie 2020;

• astfel, contribuabilii care plătesc aceste impozite până la 30 iunie, se bucură de scutiri ca și cum ar fi plătit până la 31 martie – scutirile sunt decise de Consiile Locale, Guvernul a preleungit termenul;

• pentru susținerea mediului de afaceri, ANAF nu va începe executarea creanțelor bugetare. ANAF nu va mai emite somații, popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor. Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsuri în domeniul Sănătății

• suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19, în afara teritoriului României;

• pregătirea spitalelor de boli infecțioase pentru preluarea exclusiv a cazurilor de coronavirus, restul pacienților fiind preluați de spitalele suport;

• darea în folosință a 23 de aparate Real Time PCR aparținând ANSVSA pentru diagnosticarea coronavirusului (protocol semnat în urmă cu două săptămâni);

• pregătirea personalului de diagnosticare în cadrul unor traininguri rapide cu specialiștii din cadrul Institutului Matei Balș;

• celor șaptre centre de boli infecțioase care au capacitate de diagnostic și testare din București (două unități sanitare), Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Craiova li s-a adăugat și Laboratorul de referință acreditat OMS al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, care contribuie, alături de unitățile sanitare, la creșterea capacității de diagnosticare cu dotările existente;

• vom avea 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculară și alte 40.000 de teste rapide achiziționate de Compania Unifarm SA și care sunt distribuite săptămâna aceasta către unitățile sanitare, pe bază de comandă;

• Compania Unifarm SA achiziționează și aprovizionează permanent spitalele care solicită cu echipamente de protecție pentru personalul medical, măști, produse biocide pentru suprafețe și mâini, teste de diagnostic, medicamente;

• în această perioadă, se distribuie spitalelor, la cerere, 1,75 milioane de măști, mănuși de unică folosință, combinezoane, ochelari de protecție, tot ce este necesar în spitale. Produsele sunt importate din Turcia, Belgia, Germania, Italia, China. În plus, Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a discutat deja cu mai multe companii din România care își pot schimba linia de producție, astfel încât să livreze pe piața națională echipamentele de care avem acum nevoie. Firma Farmec din Cluj va primi licența pentru a produce biocide. Se va începe producția de măști și echipamente de protecție pentru medici, aici în România, pentru că liniile de producție există. Se lucrează la identificarea modalităților de obținere a materiei prime pentru producție.

Măsuri în domeniul Educației

• suspendarea cursurilor școlilor în unitățile de învățământ până pe data de 23-24 martie, cu posibilitatea de prelungire anunțată deja de Ministrul Educației, până după Paște;

• nu se îngheață anul școlar, a declarat ministrul Educației. Specialiștii din Minister discută strategia de urmat, după ieșirea din epidemia de coronavirus, pentru recuperare, consolidare și regândire a planificării materiei. De asemenea, nu se pune problema ca elevii și studenții să repete anul școlar sau universitar. Acest lucru ar însemna un an din viață pierdut;

• mulțumită profesorilor voluntari (peste 50 de profesori), de luni, 16 martie, sunt difuzate primele emisiuni de predare-învățare. Teleșcoala începe de la ora 9.00 pentru elevii claselor a VIII-a și după-amiază, de la ora 15.00, pentru clasa a XII-a;

• de asemenea, Guvernul susține realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie și accesarea suitei de aplicații educaționale oferite sub licență gratuită de Google și Microsoft;

• simulările pentru Evaluarea Națională, examenul național de Bacalaureat, dar și diferite probe practice sau diverse concursuri au fost amânate;

• o altă măsură de prevenire a îmbolnăvirii este suspendarea desfășurării tuturor olimpiadelor școlare județene și regionale, precum și a competițiilor sportive;

• sistarea programelor de studii de tip schimb de experiență și stagii de practică în spitale ale studenților și ale cursanților școlilor postliceale sanitare;

• înscrierea pentru clasa pregătitoare se realizează în continuare online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor;

• toate activitățile extrașcolare sunt anulate până la o dată care va fi comunicată ulterior;

• activitățile din cadrul programului „Școală după școală”, care funcționează în unitățile de învățământ de stat sau particulare, sunt suspendate în această perioadă;

• în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, sunt suspendate activitățile de formare și evaluare finală destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar;

• în ceea ce privește drepturile salariale, MEC asigură întreg personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat că nu vor fi afectate de măsurile privind suspendarea cursurilor;

• constituirea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei COVID-19.

Toate aceste măsuri luate de către guvernul liberal sunt pentru a consolida creșterea economică sustenabilă, menținerea locurilor de muncă, menținerea puterii de cumpărare a românilor și, în special, protejarea sănătății lor.

Punctul determinant al fiecărui cetățean ar trebui să fie acesta „ce fac pentru a preveni răspândirea epidemiei?”. Asta pentru că se constată o creștere a numărului de infecții cu COVID-19, iar cu această ocazie facem un apel la cetățenii români să ia în serios recomandările făcute de către instituțiile statului, să evite să se adune în grupuri mari de persoane, să aplice măsurile de igienă, să continue să se informeze doar din surse oficiale. Persoanele în vârstă să rămână acasă pentru a fi în siguranță. De asemenea, trebuie înțeles faptul că starea de urgență nu poate conduce la îngrădirea libertăților și drepturilor cetățenești, la abolirea pieței libere și a competiției.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea