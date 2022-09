MApN, omagiu pentru militarul vâlcean căzut în Bosnia

„Pe 17 septembrie 1996, am pierdut primul militar în Teatrele de Operaţii. Sublocotenentul (pm) Remus Brânzan a făcut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar din ţara noastră care a participat la o misiune internaţională de menţinere a păcii, în Bosnia-Herzegovina. Astăzi onorăm memoria sublocotenentului (pm) Remus Brânzan, căzut la datorie în timpul unei misiuni de lărgire a coridorului Gorazde, pe 17 septembrie 1996, în Bosnia-Herţegovina. În luna august 1996, militarul a venit în țară în concediu de odihnă, pentru două săptămâni. Atunci și-a văzut pentru prima, dar și pentru ultima dată băiețelul – Remus Laurențiu, în vârstă de patru luni și jumătate. Era un copil minunat, rezultat al unei iubiri izvorâte de timpuriu, fiind dragoste la prima vedere. Îi cumpărase tot ce a considerat că ar avea nevoie un bebeluș la vârsta aceea, iar soției i-a dăruit un lănțișor cu pandantiv, pe care și-a inscripționat numele. După întoarcerea în Bosnia, militarul a scris câteva versuri: «Of, Bosnie cea fără inimă Care ai distrus atâtea vieți Nu te voi lăsa să mi-o iei și mie Căci dorul de țară si a mea soție Fac scut în fața ta!» Carnețelul cu poezii, obiectele personale, tabla de șah (de care era pasionat), ținuta militară, medalia NATO, precum și alte medalii primite ulterior au fost donate, de către soție și fiu, în anul 2011, Muzeului Militar Național. Acolo, în Bosnia-Herzegovina, s-a încheiat misiunea lui și s-au oprit toate speranțele. Unul dintre colegi i-a pus o iconiță în mână și s-a gândit că doar Dumnezeu a hotărât ca Remus Brînzan să devină «EROU». După aproximativ 20 de ani, colegii de la Brigada 10 Geniu, au revenit în Bosnia-Herțegovina, împreună cu sotia și fiul eroului. Acolo a avut loc dezvelirea a două plăci comemorative dedicate militarilor români, care au căzut la datorie în teatrele de operații, desfășurate pe teritoriul acestei țări. Unul dintre însemnele comemorative amplasat în Coridorul Gorazde este ridicat în memoria sublocotenentului (p.m.) Remus Brînzan, care și-a pierdut viața în acel loc”, este textul Ministerului Apărării Naționale pentru militarul vâlcean.

