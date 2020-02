Liberalii au început pregătirile pentru alegerile locale

• la Consiliul Național al PNL, filiala Vâlcea a avut 27 de delegați

În data de 2 februarie a.c. a avut loc Consiliul Național al Partidului Național Liberal la Palatul Parlamentului cu scopul de a pregăti campania pentru alegerile locale din vara anului 2020. La eveniment au participat în jur de 1300 de delegați din întreaga țară, totul pentru prezentarea raportului de activitate al Guvernului și bilanțul politic al liberalilor. La acest consiliu, filiala PNL Vâlcea a avut 27 de membri, dintre aceștia fiind prezenți deputatul Cristian Buican – președintele PNL Vâlcea, senatorul Romulus Bulacu – prim-vicepreședinte PNL Vâlcea, cei patru secretari de stat (Mihaela Andreianu, Aurel Simion, Gheorghe Păsat, Gheorghe Ioniță), dar și doamna Claudia Banu, în calitate de prim-vicepreședinte PNL Vâlcea.

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, și prim-ministrul României, Ludovic Orban, au prezentat principalele obiective pe care partidul le-a avut încă din toamna anului 2019 și până în prezent. Trebuie amintit faptul că încă din luna octombrie, Partidul Național Liberal a gestionat foarte bine moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, ducând astfel la demiterea PSD-ului de la Palatul Victoria, iar drept urmare PNL-ul și-a asumat preluarea guvernării României. Anul 2019 s-a încheiat cu victoria de la alegerile prezidențiale, iar 2020 se anunță un an plin pentru Partidul Național Liberal: alegerile locale și alegerile parlamentare, iar românii așteaptă în continuare aplicarea măsurilor legislative pentru îmbunătățirea calității vieții lor. „Delegația noastră a fost prezentă la Consiliul Național pentru a urmări raportul de activitate al Guvernului, plus bilanțul politic al partidului și tot ce ține de pregătirea campaniei pentru alegerile locale. E foarte important să ne urmărim strategia cu strictețe și seriozitate pentru că numai așa putem câștiga cât mai multe localități în județul Vâlcea. Am ascultat discursurile colegilor mei, am urmărit raporturile prezentate de către ei și se poate observa că într-un timp destul de scurt, PNL-ul a realizat destul de multe, dar nu este suficient. Trebuie să continuăm lupta împotriva adversarilor noștri politici, să câștigăm alegerile din acest an pentru ca este vorba și despre destinul românilor în următorii 4 ani; ai comunități prospere, astfel pot prospera și cetățenii ai acelor comunități. Principiul simplu al «dreptei» este următorul: «întâi muncim, iar apoi mâncăm»; astfel, nu ne rămâne decât să ne apucăm de treabă”, a declarat deputatul Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea.