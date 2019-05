La Teatrul Anton Pann, „Apocalipsa” după Costin

• managerul interimar de la cel mai mare teatru vâlcean descrie o situație…dramatică a instituției

Din informarea oficială privind activitatea din trimestrul I 2019 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea ies la iveală detalii tulburătoare privind stare în care își desfășoară activitatea Teatrul Anton Pann.

Astfel, din descrierea oferită membrilor legislativului județean de către managerul interimar Octavian Costin, problemele instituției nu sunt nici puține, nici neglijabile. Dimpotrivă, chiar. Culmea e că ele au fost confirmate chiar de la cel mai înalt nivel al conducerii administrative: instalația de climă controlată nu funcționează corespunzător din cauza softului implementat și a echipamentului de automatizare ce împiedică posibile remedieri pentru că este blocat accesul la sistemul de programare (s-a constatat lipsa elementelor care să furnizeze date de intrare în programul de automatizare – termostate de interior în diverse zone); canalele de aer care fac legătura între centralele de preparare de aer și spațiile de răcit/încălzit nu sunt izolate termic, producând mari pierderi de căldură; în Sala Studio, în timpul funcționării de tratare a aerului se constată un zgomot mare de fond care perturbă reprezentațiile; Sala Studio nu are cabină de sunet/ lumini din construcție; din cauza suprafeței mici de depozitare la sol a decorurilor și a volumului acestora este urgent necesară depozitarea pe verticală, în rafturi speciale cu o înălțime de 5-6 metri, o pasarelă intermediară la o cotă de peste trei metri precum și instalarea unui sistem de coborâre/ridicare; pavelele amfiteatrului sunt fracturate din cauza infiltrațiilor de apă din sezonul rece și a ciclurilor de îngheț/dezgheț care au produs deteriorarea plăcilor de granit; sistemul de colectare/evacuare a apei pluviale de pe acoperișuri nu este etanș; în pardoseala foyerului au apărut infiltrații de apă din exterior și grupurile sanitare; lamelele din lemn tip jaluzea de la fațadă sunt deteriorate; terasa deschisă aferentă sălii de repetiții are pardoseala din lemn degradată din cauza ploii și zăpezii; mai multe geamuri termopan sunt fisurate (unul de la fațada de est s-a spart încă de la instalarea defectuoasă și alte două, de la biroul financiar-contabil și de la Cafeneaua teatrală.

