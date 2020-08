La 34 de ani, noul prefect al Vâlcii a fost învestit în funcție

Sebastian Fârtat, noul prefect al județului Vâlcea, numit în această funcție prin HG nr. 639/07.08.2020, a depus sâmbătă, 8 august, jurământul de învestitură. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, doar cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne și cei ai Ministerului Apărării Naționale din județ, și în sistem de videoconferință. În cadrul aceleiași ședințe, secretarul de stat în MAI, Gheorghe Sorescu, a numit și reprezentanţii Executivului în județele Argeș și Bacău.

Sebastian Fârtat, în vârstă de 34 de ani, a ocupat din decembrie 2019 și până acum funcția de subprefect al județului Vâlcea. El îi urmează în funcția de prefect lui Tiberiu Costea, al cărui mandat a încetat, tot prin hotărâre de Guvern, în data de 7 august 2020.

Mesajul noului prefect

„Prioritatea mea a fost și rămâne profesionalizarea administrației și creșterea calității serviciilor publice, cu accent pe educație și sănătate. Traversăm o perioadă extrem de dificilă. Există o singură cale de a depăși această criză: aceea ca toate instituțiile implicate direct sau indirect, să lucreze împreună profesionist, fără interese politice și cu respect față de cetățean. Oamenii au mare nevoie să-și recapete încrederea în instituțiile statului, să se simtă în siguranță, respectați și ascultați.

Un prim pas pentru a recâștiga încrederea în instituțiile statului este transparentizarea actului administrativ. Dacă am învățat ceva bun în aceste luni de izolare și de distanțare fizică, este că în on-line se pot efectua numeroase activități administrative, astfel încât cetățeanul să își poată rezolva cu ușurință problemele. De aceea, îmi doresc ca digitalizarea tuturor instituțiilor să fie extinsă cât mai repede cu putință pentru o comunicare eficientă atât cu cetățenii, cât și între instituții. Acesta este unul dintre proiectele la care eu țin foarte mult și pe care l-am susținut și ca subprefect.

Îi mulțumesc domnului premier Ludovic Orban pentru încrederea pe care mi-a acordat-o numindu-mă prefect al județului Vâlcea. Este o onoare pe care mă voi strădui să o merit.

Nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului prefect Tiberiu Costea. Au fost câteva luni în care am făcut echipă bună la Prefectura Vâlcea și în care am învățat multe de la dumnealui. Îi doresc sincer mult succes în tot ceea ce și-a propus să facă în continuare”, a transmis noul prefect al județului Vâlcea după depunerea jurământului.

• Biroul de Presă al Prefecturii Vâlcea