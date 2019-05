Jocurile video, o industrie de peste un miliard de euro

Jocurile video nu tin cont de varsta, tara sau conditie fizica. Totusi, trebuie sa dispui de un device suficient de performant pentru a putea practica la nivel competitional aceste jocuri. Actiunea este denumita e-Sports a luat amploare inca din anii 2000, astfel incat exista asociatii care periodic organizeaza concursuri ale caror premii sunt substantiale. Uneori, bugetul unui astfel de concurs rivalizeaza cu cel al cluburilor de fotbal din campionatele puternice ale Europei.

Conform datelor furnizate de site-urile de specialitate, in 2018 s-au organizat concursuri ale caror premii au insumat peste 130 de milioane de dolari.

Jocurile electronice se dezvolta intr-un ritm alert

Prima competitie de jocuri video a fost organizata in urma cu 48 de ani, la Universitatea Stanford, pentru jocul numit „Spacewar”. Inceputul anilor 2000 a insemnat explozia jocurilor video. Accesul la internet a permis dezvoltarea si totodata crearea unor organizatii puternice, care inca lupta sa duca e-Sportul la rang de joc olimpic. Comitetul Olimpic s-a aratat dispus sa introduca aceste probe la Olimpiada, dar nu in viitorul aproapiat. Discutiile sunt avansate pentru introducerea unei asemenea ramuri la Jocurile Asiatice din 2022, competitie ce urmeaza sa se desfasoare in localitatea chineza Hangzhou.

Legatura dintre jocurile electronice si pariurile sportive

Pariurile sportive reprezinta o ramura importanta a industriei mondiale. Intr-o continua dezvoltare, periodic apar sporturi sau probe ale unor sporturi deja existente, care sunt adoptate si de catre agentiile de pariuri sportive din Romania, licentiate de catre ONJN. In prezent, practica acestor operatori este sa puna la dispozitia clientilor o oferta diversificata de pariuri fotbal la cele mai bune cote, sportul rege fiind principala atractie in materie de pariuri sportive. Dar, nu de foarte mult timp s-a trecut la un alt nivel, prin adoptarea sporturilor electronice si puse pe picior de egalitate cu sporturi precum handbal, sah sau tenis. Toate fac parte din ofertele zilnice ale celor mai importante agentii de pariuri din Romania si din lume.

Cele mai mari premii acordate

Anul trecut s-au disputat o serie de concursuri importante pentru lumea jocurilor video. Nu a fost o surpriza sa aflam ca in topul celor mai bogate jocuri a fost din nou DotA 2. Intr-un singur concurs s-au acordat premii in valoare de 25.53 milioane de dolari. Echipa castigatoare a obtinut jumatate din premiu. Per total, de-a lungul anului 2018, premiile competitiilor de DotA 2 au depasita 41 de milioane de dolari.

Ce este DotA 2

Aparut pe piata jocurilor pe calculator in vara anului 2013, DotA 2 este un joc video multiplayer on-line, dezvoltat de Valve Corporation. Reprezinta o continuare a primei variante atunci lansate de un alt producator de jocuri video, Blizzard Entertainment.

Vizibil imbunatatita, varianta clasica a DotA 2 se joaca intre doua echipe de cate cinci jucatori, fiecare dintre echipe avand drept scop apararea propriei baze si incercarea de cucerire a teritoriului inamic. Fiecare dintre cei zece combatanti controleaza un personaj, denumit „erou”, care are abilitati unice. In timpul unui meci, personajele controlate de jucatori vor colecta puncte de experienta, vor cumpara iteme cu ajutorul carora se vor dezvolta. O echipa castiga in momentul in care a cucerit teritoriul inamic, distrugand o structura mare, denumita „Ancient”.

Nu este singurul joc video care a adus castiguri substantiale. Counter-Strike Global Offensive vine tare din urma si ocupa locul al doilea in topul celor mai premiate jocuri, cu premii totale in 2018 ce insumeaza 22.47 milioane de dolari. Un alt joc este Fortnite. Acesta din urma este si cel mai recent aparut dintre cele trei, dar in putinul timp de la lansare, s-au organizat concursuri cu premii in valoare de 19.96 milioane de dolari.

In 2018, aproximativ 3 miliarde de oameni au jucat jocuri video, pentru care au cheltuit 85 miliarde de dolari. In acest moment piata sporturilor electronice este estimata la aproape un miliard de dolari, dar pana in 2020 este de asteptat sa ajunga la o valoare ce se apropie de 1.5 miliarde de dolari.

