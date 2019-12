Invitaţia Primăriei Râmnicului de Revelion: Petrecere în stradă cu Elena Ghiţulete, Nineta Popa, Misha şi Sylvia by DJ Rynno

Punct final în povestea „Decembrie Magic” din centrul Râmnicului! Marţi, 31 decembrie, pe scena din Scuarul Mircea cel Bătrân va începe petrecerea „Revelion 2020”. Deschiderea va fi făcută în registrul folcloric de îndrăgitele interprete Elena Ghiţulete – de la ora 21.00 şi Nineta Popa – de la 21.45, ce vor fi urmate, începând cu ora 22.30, de un recital al solistei Misha şi, de la 23.15, de duo-ul Sylvia by DJ Rynno, ale căror ritmuri îi vor înfierbânta pe cei aflaţi la acel moment la kilometrul 0 al Râmnicului.

Trecerea în noul an va fi făcută, conform tradiţiei, sub luminile multicolore ale unui spectaculos foc de artificii programat la miezul nopţii. Accesul la acest spectacol organizat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este gratuit.

Grădina Zoologică și patinoarul din centrul Râmnicului vor avea program normal de funcționare

Cei care doresc să petreacă prima zi a anului 2020 în aer liber trebuie să ştie că, pe 1 ianuarie, Grădina Zoologică din administrarea primăriei va funcţiona după program normal, la fel şi patinoarul din centrul municipiului.

• Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea