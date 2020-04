Întreaga industrie HORECA este pusă pe stop pe o perioadă nedefinită! Strigăm cu toții ajutor!

Ne aflăm în mijlocul unei curse grele, plină de obstacole, pe care toți ne dorim să o terminăm în picioare. Deja de câștig nu mai poate fi vorba. Ne confruntăm cu probleme reale pentru că nu eram pregătiți pentru o astfel de situație. Noi, antreprenorii din domeniul HoReCa, solicităm sprijin statului pe perioada pandemiei de Covid-19. Împreună putem crea strategii care nu vor îngropa definitiv economia românească. Este vorba de un suport pentru fiecare dintre noi. Nu ne dorim să întrerupem contracte, ci să menținem locurile de muncă. Noi suntem aceia care ne petrecem zilnic ore în șir în spatele activității. O bună parte din aceste ore le petrecem în bănci, la ANAF, la contabili, să elaborăm strategii de marketing care să ne mențină pe piață încât să facem față presiunilor fiscale. Restul orelor le petrecem pentru supravegherea organizării angajaților. Iar când vine momentul să ne odihnim, odihna noastră este însoțită de o mie de gânduri, căci avem în responsabilitate nu numai viața noastră, ci și pe cea a angajaților și colaboratorilor noștri. Din aceste activități noi ne creștem copiii! Personal, încă nu am cunoscut un antreprenor care să meargă într-o vacanță lipsit de telefonul de serviciu. Nu suntem nici acei evazioniști fiscali. Aceia ar trebui căutați în altă parte. Noi nu cerem ceva, cerem doar să fim lăsați să muncim!!

Ne-am dori să fim respectați în primul rând pentru că am contribuit semnificativ la economia țării. Ne-am dori respect din partea statului pentru că noi, ori de câte ori am fost întrerupți de un control, ne-am adaptat la toate cererile impuse. Avem planurile de siguranță și antiincendiu, coșmarul controalelor ANAF de fond, Inspectoratului Muncii, coșmarul controlului DSP, alte costuri cu facturile de energie electrică și așa mai departe..

Statul Român, prin Instituțiile aferente, are obligația morală de a-și ajuta fiii săi. Noi suntem fiii săi! Avem mare nevoie de sprijin pentru a rezista! Solicităm cât mai rapid posibil un plan de microcredite/linii de credit garantate de catre stat pentru nevoi curente până în 31.12.2021. În comunicatul d-lui președinte Iohannis din 22 aprilie s-a menționat obligativitatea purtării măștii de protecție până poate la sfârșitul anului, fapt din care deducem că nu ne vom putea desfășura prea curând activitatea în condiții normale. Totodată, cerem scutirea de taxe salariale HoReCa până în 30.06.2021 pentru a ne permite să menținem pasul cu evoluția și cu efectele pandemiei. Rugăm Statul Român să ne permită, după încetarea Stării de Urgență, deschiderea măcar cu o procentualitate de 50% din capacitatea maximă și, bineînțeles, cu procedura de igienizare validată de Direcția de Sănătate Publică și în respectul măsurilor de distanțare socială. Facem apel la întreaga mass-media pentru a da vizibilitate celei mai afectate industrii în acest moment, voce care însă poate ridica România în clipe de impas precum aceasta.

Angajatorii și angajații din domeniul privat ne-am unit printr-un grup public pe care îl regăsiți pe platforma socială Facebook: „Hai să ajutăm sistemul HORECA din România”.

https://www.facebook.com/groups/2559578684290918/?ref=share

• Comunicat de presă