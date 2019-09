Începe festivalul de teatru „Versus – Showcase Centenar”

Teatrul „Anton Pann”, Consiliul Județean Vâlcea și Asociaţia Ataraxia organizează la Rm. Vâlcea, în perioada 19 – 25 septembrie 2019, prima ediție a Festivalului de teatru „Versus – Showcase Centenar”, proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi susţinut de UNITER (Uniunea teatrală din Romania).

Prima ediție a acestui festival cuprinde 16 spectacole de teatru realizate atât de teatre instituționalizate, cât și de cele care provin din mediul independent. Printre cele 16 spectacole selecționate și apreciate de către selecționerul acestui festival, regizorul de teatru Ștefan Iordănescu, se numără și trei spectacole pentru copii. În cadrul festivalului mai sunt cuprinse: un vernisaj de pictură cu lucrări semnate Gheorghe Dican; două lansări de carte, una a cunoscutei regizor de teatru Chris Simion Mercurian, cea care a pus în scenă la Teatrul Anton Pann piesa „Crăciunul Președintelui” de Pascal Bruckner, şi o carte pentru copii, ce poartă semnătura doamnei Laura Grűnberg; un spectacol de teatru inedit – „Buzunarul cu pâine” de Matei Vişniec, spectacol care se va juca timp de 45 de minute într-un autobuz al companiei locale de transport ETA (pe Traseul 1: Shopping City – Colonie şi retur); un workshop despre ceea ce înseamnă arta actorului, care se va finaliza cu un spectacol de teatru în ziua de 25 septembrie, ateliere, dialoguri și discuții teatrale, un concert și multe alte activități în care este inclusă și comunitatea locală.

Teatrele și spectacolele participante la această primă ediție sunt: Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti – „1916”, de Felix Aderca; Trupa de teatru „Amprente” Braşov – „Cercul poeţilor dispăruţi” de Nancy H. Kleinbaum; Macaz Teatru Coop – „N-a fost războiul nostru” de Mihaela Michailov; Compania Jamais vu – „Libretto Solitudine” un text colectiv coordonat de Matei Lucaci – Grünberg; Performance Delivery – „Buzunarul cu pâine“ de Matei Vişniec; Teatrul de Stat Constanţa – „Jurnal de România. Constanţa”, scenariul şi regia, Carmen Lidia Vidu; Unteatru- „Bad talks” de Radu Iacoban; Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea – „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian; „One woman show” – Simona Măicănescu; Teatrul de Vest Reşiţa – „Secretul fericirii la Reşiţa”, texte originale de Mihaela Michailov, Mădălina Ghiţescu – Petre şi Matei Mircioane și Teatrul Anton Pann care participă în acest festival cu două spectacole – „Emisie: Titanic Vals”, după Tudor Muşatescu și „Portofele virtuale”, dramaturgia şi regia David Schwartz. În festival sunt incluse și trei spectacole pentru copii: „Firul de aur”, de Sabina Bălan; „Degeţica” de Hans Christian Andersen și „Prinţesa şi bobul de mazăre” după Hans Christian Andersen – premieră

După deschiderea oficială, care va avea loc joi, 19 septembrie, ora 17.00, cu vernisajul expoziției de pictură – Gheorghe Dican, de la ora 18.00 va urma spectacolul grandios al Teatrului Evreiesc de Stat Bucureşti -„1916”, regia Felix Aderca. Seara se va încheia cu „Kebab Miorița” – un MIX audiovizual de muzică și lasere, semnat Alex Halka, ce va avea loc în amfiteatrul teatrului. Așadar, sunteți invitați să luați parte la prima ediție a festivalului ”Versus – Showcase Centenar”, care se desfășoară în perioada 19 – 25 septembrie la Rm. Vâlcea. Pentru a veni în întâmpinarea publicului, anunţăm că rezervări se pot face (la oricare dintre spectacole, în limita locurilor disponibile) la numărul de telefon 0773324352.

PROGRAMUL FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU „VERSUS”

JOI, 19 SEPTEMBRIE 2019

Ora 17.00, Foaierul teatrului – Vernisarea expoziţiei personale Gheorghe Dican

Deschiderea oficială a festivalului

Ora 18.00, Sala Mare – Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti: „1916”, de Felix Aderca

Ora 22.00, Amfiteatrul „Anton Pann” – Alex Halka, „Kebab Mioriţa” – MIX audiovizual; „Aural Skin” – Instalaţie interactivă Audio Vizuală

VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2019

Ora 11.00, Sala Studio – Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Degeţica”, de Hans Christian Andersen

Ora 19.00, Sala Mare, Teatrul „Anton Pann”: „Emisie: Titanic Vals”, după Tudor Muşatescu

SÂMBĂTĂ, 21 SEPTEMBRIE 2019

Ora 12.00, Terasa „Anton Pann” – Lansare carte: „CARE DINTRE NOI / WHICH ONE OF US”, de Chris Simion – Mercurian

Ora 17.00, Amfiteatrul „Anton Pann”, Trupa de teatru „Amprente” Braşov: „Cercul poeţilor dispăruţi”, de Nancy H. Kleinbaum

Ora 19.00, Sala Studio – Macaz Teatru Coop.: „N-a fost războiul nostru”, de Mihaela Michailov

Ora 21.00, Sala Mare – Compania Jamais vu „Libretto Solitudine”, un text colectiv coordonat de Matei Lucaci – Grünberg

DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE 2019

Ora 11.00, Teatru în autobuz – Performance Delivery: „Buzunarul cu pâine“, de Matei Vişniec

Spectacol nerecomandat copiilor sub 16 ani

Ora 12.00, Foaierul teatrului – Atelier pentru copii şi lansarea cărţii „Să creştem mici”, ATELIER DE CRESCUT MIC

Ora 19.00, Sala Mare – Teatrul de Stat Constanţa: „Jurnal de România. Constanţa”; Scenariul şi regia: Carmen Lidia Vidu

Spectacol nerecomandat copiilor sub 13 ani

Ora 21.00, Sala Studio – Unteatru: „Bad talks”, de Radu Iacoban

LUNI, 23 SEPTEMBRIE 2019

Ora 11.00, Sala Studio: – Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Prinţesa şi bobul de mazăre”, după Hans Christian Andersen – PREMIERĂ

Ora 19.00, Sala Cinema „Geo Saizescu” – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea: „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian

Ora 21.00, Sala Studio – Fundaţia Doina Levintza: „Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi”, după romanul cu acelaşi nume de Herta Müller

„One woman show” – Simona Măicănescu

MARŢI, 24 SEPTEMBRIE 2019

Ora 11.00, Sala Mare – Spectacol pentru copii, Teatrul „Anton Pann”: „Firul de aur”, de Sabina Bălan

Ora 19.00, Sala Studio – Teatrul „Anton Pann”: „Portofele virtuale”; Dramaturgia şi regia: David Schwartz

MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE 2019

Ora 17.00, Amfiteatrul „Anton Pann” – Spectacol rezultat al Workshop-ului: „Lumea lui Păcală”

Ora 19.00, Sala Mare – Teatrul de Vest Reşiţa: „Secretul fericirii la Reşiţa”, texte originale de Mihaela Michailov, Mădălina Ghiţescu – Petre şi Matei Mircioane