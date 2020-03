Încă un succes pentru BroBots – echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”: Premiul II Connect Award la etapa regională a competiţiei First Tech Challenge

În zilele de 22 și 23 februarie, la Timişoara s-a desfășurat etapa regională a competiţiei internaţionale de robotică intitulată „First Tech Challenge”. Ca şi anul trecut, echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea – BroBots – s-a aflat printre premianţii concursului. Aceasta a fost recompensată cu Premiul II Connect Award, premiu care i-a asigurat şi calificarea la etapa naţională a competiţiei ce va avea loc la Cluj-Napoca la finalul lunii martie.

„Competiţia BRD First Tech Challenge nu este doar despre robotică, despre roboţi. Pe lângă comportamentul roboţilor în teren şi punctajul obţinut în urma desfăşurării meciurilor se are în vedere întreaga activitate a echipei (promovarea educaţiei STEM, a valorilor FIRST, a competiţiei First Tech Challenge şi a echipei în cadrul comunităţii şi pe reţelele de socializare), caietul tehnic (engineering notebook), amenajarea stand-ului de prezentare a echipei în cadrul concursului şi comportamentul membrilor echipei în cadrul competiţiei. Participarea în proiect presupune ca elevii să îşi formeze echipa ca un mic business, să lucreze în echipă, să îşi creeze o identitate vizuală (să promoveze echipa), să îşi facă un plan care apoi să fie concretizat în programarea, construcţia şi manipularea unui robot pe terenul de joc. Robotul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. Meciurile se desfăşoară în alianţe. Competiţia îi ajută pe copii să integreze altfel cunoştinţele de informatică, matematică, fizică şi să treacă din zona teoretică în cea practică”, ne-au explicat componenții echipei BroBots.

Elevii vâlceni care au fost prezenți la concursul de la Timișoara

La Timişoara, echipa BroBots a fost reprezentată de 8 dintre cei 14 membri ai săi: Dobrete Andrei (10B) – team-leader şi coordonator departament asamblare, Constantin Andrei (12A) – coordonator departament programare, Fota Florentin Gabriel (12A), Enache Eduard Florentin (12A) – coordonator departament marketing şi comunicare, Stroe Constantin Valeriu (12A) – coordonator departament proiectare, Alexandru-Muşat Darius Constantin (11A), Simion Anamaria Laura (9A) şi Ciuciulete Ştefania Adelina (9A). Cei opt elevi au fost însoţiţi de mentorul echipei – prof. Simona Ianc (cea care a înfiinţat în anul şcolar trecut echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” şi sub coordonarea căreia şi echipa de anul trecut a obţinut la competiţia regională de la Timişoara Premiul II Think Award).

Obţinerea acestui premiu este cu atât mai importantă cu cât echipa este una complet nouă (toţi cei şase membri ai echipei de anul trecut au absolvit liceul şi sunt acum studenţi la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate). La fel de important a fost şi Premiul II Think Award obţinut anul trecut la etapa regională de la Timişoara, echipa fiind la prima participare în acest concurs.