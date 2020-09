Încă un PROIECT CU FONDURI EUROPENE a fost lansat de Primăria Râmnicului

Marţi, 1 septembrie 2020, la Primăria Râmnicu Vâlcea, în coordonarea viceprimarului Ninel Veţeleanu (foto, mai jos) a avut loc conferinţa de presă de lansare a proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1”, cu un buget de 3.354.568,73 lei, din care contribuţie nerambursabilă în valoare de 3.287.477,36 lei. Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Ostroveni 1 prin mai multe categorii de lucrări de intervenţie printre care îmbunătăţirea calităţii termofizice a anvelopei clădirii, refacerea hidroizolaţiei la fundaţii pe exteriorul clădirii şi a trotuarelor de protecţie, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor existente, modernizarea şi dotarea spaţiilor de preparare a hranei,a celor de servire a mesei, precum şi a spaţiilor de odihnă cu înlocuirea mobilierului.



Se mai are în vedere dotarea sălilor de grupă cu mobilier şi material didactic specific, modernizarea grupurilor sanitare, reabilitarea instalaţiilor sanitare şi a obiectelor sanitare, înlocuirea instalaţiei electrice interioare şi a celei termice, înlocuirea şi modernizarea reţelei de internet (wireless) şi a sistemului de supraveghere video, dotarea cu panouri solare ca sursă alternativă de preparare a apei calde, amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi. În plus, sunt prevăzute amenajări exterioare precum refacerea şi amenajarea aleilor de acces, a trotuarelor de gardă, refacerea şi modernizarea spaţiilor verzi, montarea sistemului de iluminat exterior, refacerea împrejmuirii incintei, amenajarea terenului de joacă şi dotarea cu mobilier de exterior, refacerea şi modernizarea accesului pentru persoane cu dizabilităţi sau implementarea colectării selective a deşeurilor.



O listă lungă de investiții în educație

Proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1” este unul dintre cele şase proiecte cu finanţare europeană gestionate de Primăria Râmnicului şi destinat îmbunătăţirii procesului de învăţământ preuniversitar. Printre şcolile din municipiu care mai beneficiază de fonduri de la Uniunea Europeană se numără Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „I. G. Duca”, Şcoala Gimnazială nr. 13 şi Liceul Tehnologic „General Magheru”. Administraţia municipală a semnat în ultimii ani 25 de proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană. Suma totală astfel atrasă se ridică la peste 57,5 milioane de euro.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea