Încă un pas spre REDESCHIDEREA SPITALULUI din Bălcești!

Miercuri, 23 iunie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu (foto, în stânga imaginii), a anunțat că a fost efectuat încă un demers pentru redeschiderea spitalului din orașul Bălcești, închis în anul 2010, în timpul guvernării Emil Boc. În concret, este vorba despre lansarea procedurii de achiziție a proiectării și execuției lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea clădirii în care, până acum mai bine de un deceniu, a funcționat această unitate medicală. Așa cum a subliniat și în alte rânduri, Constantin Rădulescu a reiterat că spitalul ar urma să deservească o populație de peste 50.000 de locuitori din sud-vestul Vâlcii, atât din orașul Bălcești, cât și din 14-15 comune situate în această parte a județului. La întâlnirea desfășurată la sediul Consiliului Județean Vâlcea a fost prezent și Constantin Aleca (foto, în dreapta imaginii), primarul orașului Bălcești.

CJ Vâlcea a alocat 280.000 de lei pentru realizarea documentațiilor tehnice

„Mă bucur că, după numeroase demersuri, se mișcă lucrurile pentru redeschiderea Spitalului Orăşenesc Bălceşti și că, în sfârșit, a fost lansată procedura de achiziție a proiectării și execuției lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea clădirii. În anul 2019, am semnat un parteneriat cu Primăria Bălcești, în scopul implementării investiției «Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului orășenesc Bălcești». Tot atunci am alocat și banii necesari (280.000 lei) realizării documentațiilor tehnice, fără de care nu putea fi demarat proiectul. Un an mai târziu, pe 27 august 2020, a fost adoptată o hotărâre de guvern în baza căreia Spitalul Bălcești se poate reînființa, urmând să funcționeze în subordinea CJ Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu.

„Inițierea procedurilor de licitație, de către Compania Națională de Investiții, îmi oferă încrederea că această investiție, atât de importantă pentru vâlcenii din sudul județului, se va și realiza și că eforturile noastre pentru redeschiderea spitalului vor avea finalitatea pe care ne-am dorit-o”, a mai precizat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea