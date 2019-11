In Memoriam Alex Parolea – Moga

Un martir al adevărului și-a înălțat sufletul la Cer

Vineri, 1 noiembrie, de Ziua Eroilor, când în țară și peste hotare se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului, spre prânz primesc o veste care m-a cutremurat: la ora 6 și 15 minute, în Spitalul Municipal din Curtea de Argeș a murit Alex Parolea – Moga.

Îl știam suferind, trist și supărat din pricina unui proces nemilos, dar nu mă așteptam la un asemenea deznodământ. Cu vreo lună în urmă, am vorbit cu el la telefon, vechiul meu prieten, în același timp vrednic discipol în ale scrisului. M-am bucurat că avea gata pentru tipar o nouă carte de călătorie, de data asta despre Țara însorită din Asia de Est, pe careo vizitase în primăvară. „Japonia este fantastică, domnule!” Bucuria din glas mi-a transmis-o și mie, cu promisiunea că va veni la Râmnic cât de curând și va zăbovi câteva ore bune pentru a-mi povesti despre periplul său prin „țara fără surâs”.

N-a mai apucat să ne întâlnim. Boala l-a doborât dintr-odată, zile grele, pe muchie de cuțit, într-un spital din București, apoi la Curtea de Argeș, unde zilele de pe pământ i s-au sfârșit.

Alex Parolea – Moga a fost un onest jurnalist (absolvent al Facultății de Jurnalism) și un prolific scriitor. I-am descoperit talentul cu mulți ani în urmă – să fie vreo 40 – pe când lucra la Brezoi. L-am sfătuit să scrie reportaje și anchete la ziarul județean de atunci „Orizont”. Scria bine, era curajos, s-a remarcat într-un timp scurt ca unul dintre gazetarii care ar fi intrat și în foc pentru a afla și a apăra adevărul. Cu toate că trăiam (din păcate, ca și acum!) într-o lume a minciunii și exagerărilor. Peste puțină vreme a câștigat locul I la un Concurs național de reportaj.

Prima carte – și apoi altele și altele – i-a apărut în 2003, la Editura Antim Ivireanul, într-o colecție pe care o inițiasem și o coordonam cu pasiune. Cartea sa se numea „Pelerin prin Elada”, fiind dedicată – îl citez: „…soţiei, Lenuş, copiilor şi nepoţilor, izvorul sănătăţii mele spirituale.”

Iată cum își începea Cuvântul înainte, scris cu mare cinste pentru autor, Înaltul Ierarh de-atunci al Episcopiei Râmnicului, Preasfințitul Părinte Gherasim: «Jurnalistul Alex Parolea – Moga este o personalitate cu aleasă cultură şi binecunoscut în lumea ostenitorilor de condei, dar şi un neobosit drumeţ, dornic de a cunoaşte lumea la ea acasă.

În lucrarea de faţă, o călătorie de vis, râvnită de oricine – în Grecia zeilor de ieri şi a ortodoxiei de astăzi – autorul se destăinuie astfel cititorului: „O reali¬tate punctată de comuniune şi mărturie m-a obligat să privesc adânc, atent şi neîndoielnic la existenţa efemeră a omului în Univers şi a mea, ca muritor.”

Îmi amintesc întotdeauna cu plăcere de un alt moment important din viața sa. În ziua de 2 aprilie 2015, începând cu ora 17.00, am moderat la Biblioteca Județeană Vâlcea un eveniment literar cu sala cea mare devenită neîncăpătoare: lansarea a trei romane ale scriitorului Alex Parolea – Moga: „Praf și pulbere”, „Prețul trădării” și „Parafă spre Iad” – publicate lsub egida Editurii Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea. Repet ce scriam mai înainte: „a fost un prolific scriitor”. Iată una dintre dovezi!

Cu pietatea cuvenită, îndrăznesc să-i adresez familiei sale, acum la ceas îndoliat, propunerea ca, anual, două tzile la începutul lunii noiembrie să le închină memoriei acestui vrednic de veșnică pomenire, sub genericul: „Memorialul Alex Parolea – Moga”, care să cuprindă un simpozion, lectură în colectiv și o gală a premiilor în urma unui concurs național de proză scurtă, care să-i poarte numele., adresat liceenilor și studenților. Manifestarea literară propun să se desfășoare la Pensiunea Alpina (DN 7A) – locație foarte dragă scriitorului.

Adio, scump prieten, nu te vom uita niciodată! Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină!

Advertisements