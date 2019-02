„În acest an, vrem să se încheie toată perioada de ani negri în care administraţia locală a fost subfinanţată”

• declară deputatul Vasile Cocoș

Conform surselor guvernamentale, unul dintre pilonii pe care se va baza bugetul din 2019 îl reprezintă investiţiile, care vor fi asigurate atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. „În acest an, unul din pilonii pe care se va baza bugetul vor fi investiţiile, atât la nivel naţional, cât şi local. I s-a cerut ministrului de Finanţe să facă o simulare pe bugetele locale pentru a fi siguri că niciun consiliu judeţean nu va fi în situaţia în care să nu aibă mai mulţi bani decât până acum”, explică deputatul Vasile Cocoș.

Potrivit acestuia, începând cu acest an se doreşte încheierea „perioadei negre” în care s-a aflat administraţia locală din cauza subfinanţării şi ca cel puţin 20% din bugetele locale să se ducă în investiţii, ceea ce ar însemna, în următoarea perioadă, cinci miliarde de euro în fiecare an investiţi, astfel încât în cinci-şase ani satul românesc să arate la fel de frumos ca cele din vestul Europei. „În acest an, vrem să se încheie toată perioada de ani negri de mult timp în care administraţia locală a fost subfinanţată. Noi am avut ca obiective, obiectiv important să scoatem satul românesc din noroi. Programul Naţional de Dezvoltare Locală asta a avut ca principal obiectiv şi lucrurile se întâmplă bine în cadrul acestui program şi oamenii, în special din satele româneşti şi din oraşele mici şi nu numai, încep să vadă cum s-a ridicat nivelul de civilizaţie de acolo şi de acces la civilizaţie, la condiţii civilizate de trai. Guvernul, prin proiectul de buget, şi Parlamentul ulterior vor aloca bani sume îndestulătoare pentru administraţia locală, în aşa fel încât dezvoltarea comunităţilor locale să fie unul dintre obiectivele majore nu numai al acestei guvernări, cât şi pentru guvernările ulterioare”, a mai spus deputatul Cocoș.