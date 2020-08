„Guvernul Orban nu mai are nicio scuză să nu crească pensiile și alocațiile copiilor”

A declarat Daniela Oteșanu, deputat de Vâlcea

Deputatul Daniela Oteșanu consideră că, dacă ar fi să se dea crezare anunţului „triumfalist” al preşedintelui Klaus Iohannis după Consiliul European de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie să dubleze alocaţiile pentru copii şi să crească pensiile cu 40%. „Dacă ar fi să dăm crezare anunţului triumfalist al preşedintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie să dubleze alocaţiile şi să crească pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuză! Îl aşteptăm pe Ludovic Orban să le spună românilor câţi din aceşti bani sunt, de fapt, împrumuturi şi nu alocări nerambursabile, câţi sunt pentru relansarea economică rapidă şi câţi sunt pentru exerciţiul financiar 2021 – 2027”, declară Oteșanu.

În acest timp, premierul Orban a declarat că, în situaţia în care PSD va susţine în continuare dublarea dintr-o dată a alocaţiilor pentru copii, liberalii vor ataca la Curtea Constituţională această prevedere, deoarece nu există resurse financiare. „Odată ce a fost adoptată OUG, începând cu luna august se majorează alocaţiile cu 20 la sută. Noi am decis dublarea alocaţiilor, dar din mai mulţi paşi. (…) Evident că, dacă în populismul lor, care nu are la bază niciun fundament economic şi care arată lipsa de grijă şi responsabilitate faţă de binele României, dacă pesediştii vor ţine în continuare pe această monedă cu dublarea alocaţiilor, sigur că o vom ataca la CCR pe un motiv foarte simplu şi anume acela că nu poţi să generezi cheltuieli pentru care nu există resurse financiare. Garantez că pensiile vor creşte şi vor creşte cu minim 10 la sută, ceea ce nu este puţin lucru. În toată Europa, în toată lumea economiile au căderi masive provocate de epidemia de cononavirus şi aproape în nicio altă ţară nu se cresc venituri: pensii, alocaţii. Cu toate astea, Guvernul pe care îl conduc va face această majorare. Singurul mesaj pe care vreau să-l transmit este că o vom face astfel încât să şi putem plăti pensiile crescute în funcţie de evoluţiile prognozate ale economiei româneşti şi ne dorim să creştem în continuare pensiile, dar numai pe baza unei creşteri economice sănătoase”, a adăugat premierul Orban.