Guvernul lovește din nou în școală!

Conducerea Sindicatului Personalului din Învățământul Preuniversitar Vâlcea, prin președinte Florin Popa, susține ultimul comunicat de presă emis de către Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret, condamnând decizia Guvernului de a bloca angajările in sistemul de învățământ, mai ales că sistemul se confruntă cu o lipsă de personal. Redăm mai jos comunicatul emis de FSE Spiru Haret, susținut de sindicaliștii SPIP Vâlcea: „… FSE «SPIRU HARET» consideră că această rectificare a bugetului de stat vine să arate încă o dată că politicienii nu doresc un sistem educațional de calitate. «Nu înțeleg cum, în condițiile în care Ministerul de Finanțe ne spune că veniturile cresc, același minister vine și taie 3% din bugetul educației. Dacă ne gândim că, în fiecare an, în ultimele luni, sunt probleme cu fondurile pentru salarii, este puțin probabil ca Ministerul Educației Naționale să fi cerut mai mulți bani de cât ar fi fost nevoie. În aceste condiții, riscăm ca în septembrie să nu avem toate catedrele ocupate, din cauză că directorii unităților de învățământ, pentru a se încadra în bugetul alocat, nu vor mai putea angaja cadre didactice cu contracte pe perioadă determinată. În plus, prin același proiect de act normativ, se blochează locurile neocupate din sistem, angajatorul putând să angajeze o persoană doar dacă are trei posturi neocupate, cu toate că foarte multe unități de învățământ se confruntă cu deficit de personal. Un alt capitol de la care se reduc fonduri este cel privind plata dobânzilor legale. Ministerul Finanțelor vorbește de economii făcute, însă nu spune și cum au fost făcute aceste economii. Au fost unități de învățământ care, în urma presiunilor MEN, nu au plătit dobânda penalizatoare, așa cum ar fi trebuit, preferând să plătească doar dobânda remuneratorie, care este mai mică», a declarat Marius Ovidiu Nistor, președinte FSE SPIRU HARET”. Sindicaliștii din educație sunt pregătiți ca din septembrie, dacă vor apărea probleme cu plata salariilor sau a drepturilor obținute de cadrele didactice în instanță să recurgă la diferite forme de protest.