GATA CU TĂIERILE ABUZIVE din pădurile României! Noul Cod Silvic prevede SANCȚIUNI DURE pentru hoții de lemne!

Noul Cod Silvic a fost promulgat de Președintele României și a intrat în vigoare. Potrivit noului act, furtul de arbori va intra direct sub incidență penală, indiferent de prejudiciu. Camioanele care transportă arbori tăiați ilegal vor putea fi confiscate, iar oamenii vor avea acces în pădure pentru recreere, inclusiv cu bicicleta.

Amendamentele din noul Cod Silvic, pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor le susține, fac referire la următoarele modificări:

• furtul de arbori va intra direct sub incidență penală, indiferent de prejudiciu;

• camioanele sau tirurile cu care sunt transportați arborii tăiați ilegal vor putea fi confiscate;

• tăierile la ras vor fi interzise în rezervațiile naturale;

• avizul de transport va deveni obligatoriu și pentru rumeguș, biomasă, coaja arborilor și orice rest de lemn;

• lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat;

• sumele destinate pazei suprafețelor de pădure sub 30 de ha vor crește cu peste 30%;

• evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie;

• accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor și din drumurile forestiere;

• accesul cetățenilor în pădure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta.

• Material realizat cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea