FRDS A DESCHIS O LINIE DE FINANȚARE pentru soluționarea celor mai presante probleme ale rromilor

Joi, 15 iulie 2021, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a lansat, în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, schema de granturi mici „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”.

Autoritățile publice locale (comune, orașe și municipii) și organizațiile neguvernamentale pot iniția proiecte care abordează necesități identificate într-un mod participativ la nivelul comunității, care să conducă la îmbunătăţirea facilităţilor sociale şi educaţionale pentru copii şi tineri, creşterea accesului la servicii de sănătate și la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

Dintre activitățile eligibile pot fi enumerate amenajarea și dotarea spațiilor destinate procesului educațional (inclusiv branșamente la rețele de utilități), de îmbunătățire a infrastructurii ce asigură accesul copiilor și tinerilor către aceste spații (inclusiv reparații ale mijloacelor de transport utilizate de preșcolari și elevi), precum și înființarea și dotarea de dispensare medicale publice, băi publice și furnizarea de servicii medicale de bază (inclusiv stomatologice). De asemenea, proiectele pot propune activități ce vor viza investiții în reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități (inclusiv internet), extinderea spațiului de locuit, reparații la case individuale și construcția de grupuri sanitare (toalete, băi).

Sunt disponibile sume importante de bani prin aceste granturi

Proiectele care răspund unor nevoi prioritare apărute în cadrul sau care afectează comunități dezavantajate / izolate, fără acces la resurse și în care capacitatea de a atrage și a implementa proiecte este scăzută vor avea întâietate.

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 1.647.059 euro și provine din Granturile SEE 2014-2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 20.000 de euro, iar cea maximă este de 50.000 de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 14 octombrie 2021.

Apelul „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” este cel de-al șaptelea apel organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, program care vizează reducerea sărăciei prin creșterea accesului la serviciile sociale de bază pentru categoriile dezavantajate, îmbunătățirea incluziunii romilor și a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, creșterea capacității administrației centrale și locale. Astfel se dorește să se pună în aplicare principiile bunei guvernări și să se accelereze punerea în aplicare a deciziilor și recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România. Programul Dezvoltare locală are un buget total de 86.941.176 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Despre FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială a fost înființat în anul 1998, ca organism de interes public aflat sub autoritatea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt finanțate proiecte care țintesc reducerea sărăciei, incluziunea socială și dezvoltarea locală. În cei 23 de ani de activitate, FRDS a finanțat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de cca. 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuția Guvernului României și cea a beneficiarilor direcți. Începând cu anul 2013, FRDS a devenit Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014. Începând cu anul 2017 este Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea săraciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul FRDS