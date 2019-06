Filmul european ajunge și-n Râmnic

Festivalul Filmului European se desfășoară între 11 și 30 iunie la București, Râmnicu Vâlcea, Tîrgu-Mureș, Sibiu și, în premieră, la Chișinău. Cu peste 55 de filme din 23 de țări, în complicatul context actual european, Festivalul oferă o platformă de înțelegere a societății contemporane și care ne poate da răspunsuri la întrebarea „Încotro merge, de fapt, Europa?ˮ. Dar, ca să ne cunoaștem prezentul, trebuie să investigăm și trecutul, așa că noua ediție a FFE are atât filme și documentare recente, cât și o importantă selecție de filme clasice.

Festivalul oferă publicului acces la o dezbatere multiculturală și propune o panoramare subiectivă, filtrată artistic, a temelor dominante pentru societatea contemporană. Este vorba despre subiectele care dau „pulsul Europei”, favorizând conversația pe teme fierbinți, precum granițele fizice și imateriale, construcția identitară și asimilarea diferențelor culturale, democrația și libertatea de exprimare, planul social versus cel intim, angajarea și izolarea. Filmul european este nu doar act de creație, ci și o oglindă a neliniștilor și emoțiilor care străbat Europa, oferind dincolo de stări și idei, și un context pentru a ne construi propria imagine a continentului sau pentru a ne facilita o analiză a societății.

Ediția din București are loc între 11 și 23 iunie, în următoarele săli: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema PRO, Cinemateca Eforie, Centrul Ceh, Goethe Institut // Pavilion 32, Institutul Balassi, Institutul Cervantes și Spațiul Public European. O parte dintre proiecții vor fi însoțite de întâlniri cu cineaști și actori, concerte, dezbateri, lansări de carte și alte evenimente speciale. În țară și dincolo de graniță, 23.FFE se desfășoară la Chișinău (Cinematograful Odeon, 21-23.06), Râmnicu Vâlcea (Cinema Geo Saizescu, 21-23.06), Tîrgu-Mureș (Cinematograful Arta, 21-23.06) și Sibiu (Centrul Cultural Ion Besoiu, 28-30.06). “Mi-e greu să sintetizez bogăția selecției din acest an, însă sper că spectatorii vor frecventa și site-ul nostru pentru detalii mai suculente. Nu e tocmai o ediție estivală, ci una consistentă, substanțială, o veritabilă panoramă a Europei de ieri și de azi. Da, am inclus și o selecție spumoasă de comedii recente, dar și câteva dintre cele mai controversate pelicule ale anului, pe teme grele cum ar fi abuzurile din biserica catolică, dragostea și obsesia în lumea virtuală, lupta pentru mediu sau pentru creația artistică, exploatarea celor vulnerabili, migrația sau cruzimea jocurilor politice. Impresionantă e și diversitatea genurilor: avem thrillere, biografii, tragicomedii, documentare biografice, politice și despre modă, pelicule pentru copii, SF sau fantastice. În secțiunea Sinergii, filmul devine teatru. La 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, am pus la cale cea mai complexă retrospectivă a filmelor amplasate în Germania de Est – Dincolo de Zid. Secțiunea Tribut e dedicată marelui maestru italian Bernardo Bertolucci, cu patru filme, dintre care trei proaspăt restaurate, în premieră pe marele ecran. Inedit va fi și maratonul de 24 de ore cu seria de documentare 24H Europe, unde 60 de tineri din 26 de țări europene vorbesc despre speranțele, fricile, visele și ambițiile lor” a declarat Anca Grădinariu, directorul artistic al 23.FFE.

Accesul la proiecțiile programate în sălile centrelor și institutelor culturale partenere din București este gratuit. Biletele pentru filmele proiectate la cinematografe pot fi achiziționate de la casele de bilete ale acestora, sau online, de pe platformele Eventbook (pentru filmele care rulează la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Țăranului), Eventim (pentru filmele de la Cinema PRO) și Kompostor (pentru filmele de la Cinemateca Eforie). Festivalul va debuta la București, pe 11 iunie, cu alegoria italiană „Lazzaro felice / Fericit ca Lazăr” (Italia, 2018, regia Alice Rohrwacher), film selecționat anul trecut în competiție la Festivalul de film de la Cannes, unde a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun scenariu.

