FĂRĂ COZI ȘI AȘTEPTARE INUTILĂ la obținerea cazierului judiciar!

Luni, 7 noiembrie 2022, pe ordinea de zi a Senatului s-a aflat un proiect de lege foarte important. A fost supus votului senatorilor proiectul care urmărește crearea unui cadru eficient de simplificare a procesului de obținere a certificatului de cazier judiciar prin introducerea reglementării ca eliberarea acestuia să poată fi făcută în mod electronic. Proiectul a fost aprobat prin vot, urmând să fie transmis Camerei Deputaților, în calitate de for care se va pronunța prin vot final cu privire la adoptarea lui. Mai multe informații despre acest proiect ne-au fost oferite de către Claudia Mihaela Banu, senator liberal de Vâlcea, care a votat pentru adoptarea proiectului de lege. „În plenul Senatului, am votat acest proiect de lege pe care l-am susținut prin semnătură, alături de inițiator. Prin acest proiect se propune ca emiterea certificatului de cazier judiciar și cererea de eliberare să fie făcute în format electronic. Astfel, relația dintre stat și cetățean va fi simplificată. Va crește gradul de accesibilitate al administrației publice pentru persoanele cu dizabilități fizice, mai ales cei cu handicap locomotor. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Această măsură este o promisiune respectată și se regăsește în Programul de Guvernare 2021/2024, și anume «Creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile publice, precum și a calității serviciilor publice de interes local prestate»” , ne-a declarat Claudia Banu cu privire la acest subiect de interes pentru destui vâlceni.

