Fabrica de Conserve Râureni – gazda «dulce» în proiectul Erasmus+

Joi, 05 mai, Fabrica de Conserve Râureni a fost gazdă pentru mai multe cadre didactice și elevi din Spania, Turcia, Ungaria, Grecia și Croația, împreună cu profesori și elevi de la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Ostroveni, conduși de directorul Ovidiu Popa, Acțiunea a făcut parte din proiectului de mobilitate Erasmus+ ”Ştiință prin experiment în Europa”. Cu această ocazie, gazdele – Georgiana Mutu – Brand Manager, Ana Maria Buican – Director Vânzări Export, și Dan Copăceanu, Director Administrativ și purtător de cuvânt, au făcut o scurtă prezentare a societății. Pe scurt, povestea începe în 1968 cu prima rețetă de marmeladă și continua și astăzi cu peste 150 de produse născute din pasiunea pentru natura și produse sănătoase.

După anul 2008, odată cu preluarea fabricii de către Grupul Annabella, au început și investițiile în liniile tehnologice. Așa s-a dezvoltat capacitatea de producție, iar acum am descoperit o fabrică modernă, cu peste 350 de angajați și cu o producție de până la 20.000 tone de bunătăți pe an.

„Marea parte din legumele și fructele procesate în această fabrică provin din fermele noastre, de la Drăgășani, Grădinari, Otești și Sannicolau Mare. Fabrica are 4 linii tehnologice moderne și echipamente performante, în alegerea cărora un rol important l-au avut productivitățile specifice. Firma noastră se diferențiază de celelalte firme de profil prin diversitatea produselor fabricate, respective dulcețuri, gemuri, murături, conserve din legume, sucuri, siropuri și oțeturi.

Produsele noastre sunt distribuite în toate lanțurile mari de magazine din țară, dar și în cele 100 de magazine Annabella. Pe plan mondial, exportăm produsele noastre în 24 țări, de pe 5 continente”, a precizat Dan Copăceanu în prezentarea sa, făcută celor peste 50 de invitați, profesori și elevi.

În continuare, au fost vizitate secțiile – Producție conserve, Etichetare și Depozitul de livrări, care au fost prezentate, pe rând, de către ing. Dorina Duvalma, Delia Gheorghițescu și Alin Pantelimon. În partea finala a vizitei, echipa Râureni a organizat un concurs interactiv – cea mai cea clătită cu dulceață, produse pregătite de Chef Alex Rada, dar a avut loc și o degustare a produselor Râureni. Aici, trebuie să recunosc, am fost printre cei mai «pricepuți»; am reîntâlnit gusturile dulcețurilor din copilărie, aromate, fine și frumos prezentate. Nu am regretat deloc alegerea făcută…Iar cei prezenți chiar au trăit o «experiență dulce» despre care sigur vor povesti mai departe în țările de unde au venit.

Alin Tudoroiu