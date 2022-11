ESTE CORECT ca un român care are pensia de 2.000 lei să primească o majorare de 300 lei/lună, iar altul care are pensia de 10.000 lei să primească o majorare de 1.500 lei/lună?

„De la 1 ianuarie 2022, pensiile se măresc categoric! Îmi doresc o creștere corectă și echitabilă, care să nu fie înghițită imediat de inflație. De aceea trebuie să rezolvăm problema energiei – care provoacă cea mai mare inflație, dar și pe cea a pensiilor speciale”, a precizat Marcel Ciolacu, președintele PSD cu privire la viitoarea majorare a pensiilor.

Președintele social-democrat a prezentat exemplul unui pensionar român care are, în prezent, o pensie lunară de 2.000 lei și a altuia cu pensia lunară din prezent de 10.000 lei. Majorarea de 15% pare că ar adânci dezechilibrul dintre veniturile celor doi. Primul va beneficia de o majorare rezonabilă de 300 lei/lună, în timp ce al doilea va primi 1.500 lei/lună ca majorare, adică aproape cât întreaga pensie a primului și oricum mai mult decât pensia minimă pe țară!

„Îmi doresc ca statul să îi ajute mai mult pe cei cu pensii mici, care se descurcă tot mai greu în aceste vremuri complicate. De ce spun asta?! Pentru că o persoană cu 10.000 de lei pensie, ar primi un plus de 1.500 de lei la o creștere de 15%. Este corect față de cel care are o pensie de până în 2.000 de lei căruia i se aplică același procent?! Eu cred că nu! Punctul de pensie trebuie să crească, dar statul nu trebuie să risipească banii, ci să îi sprijine țintit pe cei cu venituri mai mici. De aceea nu e vorba de procentul în sine, ci de de cum folosești banii pe care îi ai pentru a-i sprijini cu adevărat pe cei care au nevoie de ajutor”, a mai precizat Marcel Ciolacu.