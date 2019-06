Elevii din Perișani, programe artistice la final de an școlar

La finele săptămânii trecute, în comuna Perișani, preșcolarii și elevii au pregătit programe artistice, ca urmare a finalului anului școlar 2018-2019. Serbări de final de an școlar s-au derulat în patru locații din satele Poiana, Perișani – centru, Spinu și Mlăceni.

„…am rămas impresionat de inteligența și talentul copiilor, dar și de coregrafia pregătită de unele cadre didactice. A fost extraordinar de frumos și felicit pe cei care au fost artizanii acțiunilor culturale. Mulțumesc conducerii Școlii Profesionale și cadrelor didactice că din anul 2014 (de când sunt primar, până atunci serbările se derulau în cursul săptămânii) și până în prezent sunt de acord cu doleanța mea ca la sfârșitul fiecărui an școlar să țină serbarea doar în ziua de duminică, în condițiile care, aproape toate unitățile școlare din țară organizează aceste evenimente în zilele lucrătoare din săptămână. De ce am dorit și doresc acest lucru este simplu de înțeles: odată că în mediul rural, în cursul săptămânii, părinții elevilor sunt ocupați cu muncile agricole caracteristice lunii iunie și ce-l de-al doilea motiv este că munca cadrelor didactice la pregătirea programului artistic s-ar face în zadar dacă în sala de spectacol ar exista doar câțiva părinți. La mulți ani Perișani!”, a precizat primarul Ion Sandu.

Copiii au cântat, au recitat poezii și au dansat, impresionând publicul prezent, în special pe edilul localității, Ion Sandu.

