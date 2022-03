Elevii de la ȘCOALA „MIHAI EMINESCU” strâng fonduri pentru colegul lor Darius

Încă dinainte de sosirea zilei de 1 Martie, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Ostroveni (fosta Școală nr. 10), ajutați de părinți și de cadre didactice, au pregătit sute de mărțișoare pe care le-au prezentat în cadrul unei expoziții organizate în școala lor. Pe lângă pasiunea pusă de toți cei implicați pentru confecționarea unor mărțișoare cât mai potrivite momentului sosirii primăverii, expoziția, care este deschisă și în prezent, are și un caracter caritabil. Persoanele interesate pot achiziționa mărțișoarele expuse, iar fondurile astfel strânse vor fi donate lui Darius, un elev al Școlii „Mihai Eminescu”, care are nevoie de tratament pentru a se recupera în urma unui accident.

Claudia Banu, încântată de munca și inițiativa elevilor

Vineri, 4 martie 2022, expoziția deschisă în cadrul Școlii „Mihai Eminescu” a avut un oaspete neașteptat. Printre persoanele care au dorit să achiziționeze mărțișoare lucrate hand-made, dar și să contribuie la scopul caritabil al acțiunii elevilor s-a aflat și Claudia Banu (foto, jos), senator liberal de Vâlcea. Ea s-a declarat impresionată de munca și rezultatele elevilor și i-a felicitat pe micuți.

„Solidaritatea este cel mai puternic și impresionant sentiment. Iar atunci când copiii sunt implicați, trăirea devine și mai intensă, mobilizatoare și frumoasă. Am participat la evenimentul caritabil organizat de Școala gimnazială nr 10, «Un mărțișor, un zâmbet pentru fiecare», în cadrul căruia elevii au vândut vizitatorilor mărțișoare confecționate chiar de ei. Toți banii care se strâng vor merge către colegul lor, Darius, elev în clasa a V-a, care are nevoie de tratament recuperator în urma unui accident. Multă sănătate Darius, ai niște colegi fantastici, puternic implicați. Eu nu pot decât să-mi exprim mulțumirea că am putut participa și contribui la acest eveniment”, au fost cuvintele frumoase pe care Claudia Banu le-a transmis copiilor după ce a participat la evenimentul organizat chiar de elevii Școlii „Mihai Eminescu”.