După succesul categoric cu CSM Galați, SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în „careul de ași” al Cupei României

Duminică după-amiaza, Sala Sporturilor „Traian” a fost gazda partidei dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Galați, meci contând pentru sferturile de finală ale Cupei României Fan Courier la handbal feminin. Acesta a fost cel de-al doilea joc al echipei noastre pe care iubitorii sportului vâlcean au avut posibilitatea să îl urmărească în polivalenta râmniceană într-un interval de câteva zile, după ce, joi, în etapa a XX-a din campionat, SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus în fața Dunării Brăila.

SCM a primit doar trei goluri în prima repriză!

Evoluția fetelor noastre în disputa contra gălățencelor de la CSM a confirmat pe deplin așteptările conducerii clubului, antrenorilor și suporterilor! Elevele antrenorului Florentin Pera și-au respectat statutul de favorite, atât prin prisma valorii superioare a lotului, cât și prin avantajul propriului teren. Oaspetele au avut puține șanse de a se face remarcate într-un meci pe care vâlcencele l-au controlat cât se poate de autoritar. Fetele noastre au primit doar trei goluri în prima repriză (scorul pauzei fiind 13-3) într-un meci în care oaspetele au evoluat ca și cum ar fi venit la Vâlcea doar pentru că trebuia. Repriza secundă a fost ceva mai echilibrată în ceea ce privește scorul, dar nu pentru că s-ar fi produs vreo minune în jocul gălățencelor. Asta pentru că, pe lângă calificare, una dintre prioritățile importante ale staff-ului tehnic râmnicean a fost acea ca jucătoarele să evite nedoritele accidentări. Tocmai de aceea, cum problema echipei care va merge mai departe nu s-a pus deloc în meciul de duminică, unele dintre sportivele care au dus mai mult greul în acest sezon au fost menajate.

Tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din final-four este programată marți

SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus așadar în fața mai modestei CSM Galați (scor final 29-12), echipa noastră obținând pe merit calificarea în turneul final al Cupei României Fan Courier, ediția 2018/2019. Așa după cum se obișnuiește de câteva sezoane, cele mai valoroase patru formații își vor disputa trofeul după un sistem final-four, prevăzut cu semifinale și o mare finală, toate cele trei meciuri disputându-se într-o singură locație, pe parcursul a câteva zile. Tragerile la sorți pentru stabilirea partidelor din final-four sunt programate marți, 2 aprilie, la sediul Federației Române de Handbal din București.

Reamintim că, anul trecut, SCM Râmnicu Vâlcea (la acel moment activa sub titulatura de HCM Râmnicu Vâlcea) s-a calificat, pentru prima dată în istorie, în final-four-ul Cupei României. Formația noastră a trecut în semifinalele întrecerii de HCM Roman și s-a calificat în marea finală. În lupta cu trofeul pe masă, mai experimentata CSM București a avut câștig de cauză, însă medalia de argint obținută de echipa noastră a permis, tot în premieră, prezența Vâlcii în cupele europene. Sub titulatura de SCM Râmnicu Vâlcea, echipa sprijinită de autoritățile locale și Consiliul Județean Vâlcea a participat în Cupa EHF (ediția 2018/2019) ajungând până în turul al III-lea al întrecerii.

Astfel, sub „bagheta” antrenorului Florentin Pera, SCM Râmnicu Vâlcea are posibilitatea (nesperată la începutul sezonului) de a se lupta cu șanse reale pentru cele mai importante două trofee puse în joc de Federația Române de Handbal: titlul de campioană și Cupa României.