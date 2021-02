După prima săptămână de școală, în Vâlcea nu există școli în «SCENARIUL ROȘU»!

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 4 din data de 12 februarie 2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea în condiții de siguranță epidemiologică, se înregistrează următoarea situație:

Scenariul 1: 296 unități școlare

Acest scenariu presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori;

Scenariul 2: 109 unități școlare

Acest scenariu presupune:

a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;

b)Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studio dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori;

Scenariul 3: zero unități școlare

Acest scenariu presupune:

a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar;

b)Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

Situația epidemiologică în școlile din Vâlcea

după prima săptămână de școală

1.Nr. elevi confirmaţi în perioada 8-11 februarie: zero;

2.Nr. clase cu activitate suspendată la data de 11 februarie datorită îmbolnăvirilor cauzate de virusul SARS-CoV-2 : zero;

3.Nr. angajaţi confirmaţi în perioada 8-11 februarie: zero;

4.Nr. clase care au trecut la învățarea online din cauza solicitărilor cadrelor didactice cu risc ridicat de îmbolnăvire în baza adeverinței emise de medical de medicina muncii sau medical curant: șapte.

Reamintim faptul că, potrivit Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea nr. 4/2021, unitățile de învățământ din localitățile Tomșani (2,23), Șirineasa (2,21), Măciuca (1,80), Olanu (1,79), Vlădești (1,73), Vaideeni (1,56), Râmnicu Vâlcea (1,54), Stoilești (1,40), Bălcești (1,22), Băile Olănești (1,13), Dănicei (1,05) și Drăgoești (1,04) vor funcționa pe scenariul galben. Conform regulilor stabilite pentru acest scenariu, vor fi prezenți la școală preșcolarii, elevii din clasele primare, precum și elevii din clasele terminale.

Situaţia epidemiologică în școlile din țară, la data de 11 februarie

Incidenţa cumulată în rândul elevilor pe cele patru zile de la debutul semestrului II (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mică decât în rândul populaţiei generale. Există opt judeţe în care nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în rândul elevilor (AG, BR, GR, NT, SB, SM, TL si VL).

Luând în considerare perioada de incubaţie, primele cazuri de Sars CoV-2 identificate în şcolile din România au la bază infectarea în săptămâna premergătoare începerii şcolii.

Număr total cazuri la nivel naţional:

1.Nr. elevi confirmaţi în perioada 8-11 februarie: 244;

2.Nr. clase cu activitate suspendată la data de 11 februarie : 171;

3.Nr. angajaţi confirmaţi în perioada 8-11 februarie: 329.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea subliniază încă o data faptul că, în sprijinul măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars CoV-2, sunt de o importanţă majoră triajul epidemiologic, menţinerea copiilor simptomatici la domiciliu și anunţarea medicului de familie.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de comunicare al IȘJ Vâlcea