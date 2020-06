Drăcilă, piracanta și forsiția au ajuns în Râmnic

Printre activităţile curente ale Pieţe Prest SA Râmnicu Vâlcea se numără şi plantarea de arbori în diverse locuri pe domeniul public: în jurul blocurilor, la cererea asociaţiilor de proprietari, pe marginea arterelor de circulaţie, la locurile de joacă, în parcuri sau pentru înlocuirea celor care au fost tăiaţi pentru că s-au uscat şi au devenit un pericol pentru siguranţa cetăţenilor. Doar în luna iunie, societatea responsabilă cu administrarea spaţiilor verzi şi a parcurilor din Râmnic a achiziţionat 200 de arbori şi arbuşti ce urmează să fie plantaţi, începând din această săptămână, în mai multe zone: Parcul Zăvoi, Parcul Catedralei Ostroveni, strada Mihai Eminescu, locul de joacă de pe strada Mihai Viteazu etc.

În afară de acest ultim lot, în primele cinci luni ale acestui an, Pieţe Prest SA a plantat 212 arbori de diferite soiuri – paltini, tei, frasini, mesteceni, stejari roşii, sălcii, brazi, arţari, dar şi specii mai deosebite ca magnolia, ginkgo-biloba, arbore-lalea, tei argintiu sau măr decorativ, Tot în Râmnicu Vâlcea au fost plantați şi 383 de arbuşti (lămâiţă, tuia, drăcilă, piracanta, forsiţia, hortensia etc.) în toate spaţiile verzi.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea