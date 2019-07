Dizolvare liberală

• Biroului Politic Județean al PNL a votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25%

Joi, 4 iulie 2019, în cadrul ședinței Biroului Politic Județean al PNL Vâlcea, s-a dezbătut și votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor din cadrul PNL care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25%. Hotărârea s-a bucurat de o largă susținere în rândul membrilor BPJ ai PNL Vâlcea, înregistrând doar o abținere, restul membrilor prezenți votând în favoarea acestei hotărâri. Această decizie a forurilor statutare ale PNL Vâlcea este una firească și normală în condițiile în care scorul partidului la nivel județean a fost de 30,55%, iar la nivel național de 27%. De asemenea, decizii de dizolvare a birourilor locale ce au înregistrat scoruri electorale sub media județeană și națională s-au adoptat și în trecut, PNL Vâlcea fiind o organizație politică matură, onestă și transparentă, ce premiază și încurajează excelența și sancționează rezultatele mai puțin bune.

15 organizații din 89

Decizia dizolvării birourilor de conducere ale organizațiilor locale din cadrul PNL Vâlcea care au înregistrat un scor electoral de sub 25% va afecta 15 organizații locale din cele 89 pe care PNL le are în localitățile județului. De asemenea, în cel mai scurt timp, responsabilii politici din cadrul PNL Vâlcea ai celor 15 organizații afectate de această decizie vor propune o conducere interimară, conform prevederilor statutare. „În urma apariției în mass-media locală a unor articole de presă ce denaturează adevărul și prin care adversarii PNL încearcă să acrediteze idei false despre organizația PNL Vâlcea, ne vedem nevoiți să atragem atenția câtorva reprezentanți ai mass-media locale asupra faptului că subiecte de interes public general precum situația dezastroasă a CET Govora, situația deșeurilor din județ sau abuzurile și ilegalitățile PSD, partidul politic ce conduce destinele vâlcenilor de 30 de ani, reprezintă un mai mare interes public decât decizii interne ale organizației județene a principalului partid de opoziție. PNL Vâlcea reiterează pe această cale apelul public la reprezentanții mass-mediei județene de a se apleca, cel puțin în aceeași măsură în care urmăresc activitatea PNL Vâlcea, și asupra actului administrativ județean. Observ că «bucătăria internă» a principalului partid de opoziție interesează mai mult decât activitatea administrativă a CJ Vâlcea, ce afectează negativ peste 300.000 de vâlceni, zi de zi. PNL Vâlcea nu are nimic de ascuns, deciziile luate fiind în conformitate cu statutul și cu reguli de bun-simț politic. Vom continua să fim o organizație transparentă, onestă și normală, în ciuda presiunilor. Premierea performanței și sancționarea rezultatelor mai puțin bune sunt principii după care PNL Vâlcea își călăuzește activitatea de mulți ani și pe care vrea să le impună și în actul administrativ. Cred că vâlcenii ar fi curioși să afle din presă mai multe despre actul administrativ județean decât de activitatea internă a PNL Vâlcea. Recunosc că e frustrant să vezi că anumiți jurnaliști, contrar principiilor și deontologiei profesionale, umplu spațiul public cu bârfe politice și ascund ilegalitățile PSD și ale Președintelui CJ Vâlcea. Să nu mă înțeleagă greșit, pot să scrie ce doresc, dar cred faptul că județul e plin de gunoaie și că cetățenii plătesc un preț mai mare la gunoi sau că CET Govora este în pragul falimentului, sau că elevii vâlceni nu au beneficiat de lapte, corn și măr ca să poată Rădulescu să dea contractele unor firme de partid sau că toate angajările de la stat din județ se fac pe filieră PSD-istă ar trebui să fie niște subiecte de presă mai importante decât o decizie internă a PNL Vâlcea”, a declarat președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

