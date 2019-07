Dizolvare liberală

• Biroului Politic Județean al PNL a votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25% • „Observ că «bucătăria internă» a principalului partid de opoziție interesează mai mult decât activitatea administrativă a CJ Vâlcea, ce afectează negativ peste 300.000 de vâlceni, zi de zi. PNL Vâlcea nu are nimic de ascuns, deciziile luate fiind în conformitate cu statutul și cu reguli de bun-simț politic”, declară președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican • mai mulți membri excluși în Argeș • excluderi și la Dâmbovița • patru primari și doi viceprimari excluși în județul Olt • „Organizația PNL Râmnicu Vâlcea, în mandatul meu de șase luni ca președinte, a obținut un procent de 22,5% (10150 voturi) din voturile râmnicenilor, însemnând cu aproximativ 500 de voturi mai puțin decât PSD + M. Gutău, ca primar în funcție”, declară Bogdan Argeșanu Popescu

Joi, 4 iulie 2019, în cadrul ședinței Biroului Politic Județean al PNL Vâlcea, s-a dezbătut și votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor din cadrul PNL care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25%. Hotărârea s-a bucurat de o largă susținere în rândul membrilor BPJ ai PNL Vâlcea, înregistrând doar o abținere, restul membrilor prezenți votând în favoarea acestei hotărâri. Această decizie a forurilor statutare ale PNL Vâlcea este una firească și normală în condițiile în care scorul partidului la nivel județean a fost de 30,55%, iar la nivel național de 27%. De asemenea, decizii de dizolvare a birourilor locale ce au înregistrat scoruri electorale sub media județeană și națională s-au adoptat și în trecut, PNL Vâlcea fiind o organizație politică matură, onestă și transparentă, ce premiază și încurajează excelența și sancționează rezultatele mai puțin bune.

15 organizații din 89

Decizia dizolvării birourilor de conducere ale organizațiilor locale din cadrul PNL Vâlcea care au înregistrat un scor electoral de sub 25% va afecta 15 organizații locale din cele 89 pe care PNL le are în localitățile județului. De asemenea, în cel mai scurt timp, responsabilii politici din cadrul PNL Vâlcea ai celor 15 organizații afectate de această decizie vor propune o conducere interimară, conform prevederilor statutare. „În urma apariției în mass-media locală a unor articole de presă ce denaturează adevărul și prin care adversarii PNL încearcă să acrediteze idei false despre organizația PNL Vâlcea, ne vedem nevoiți să atragem atenția câtorva reprezentanți ai mass-media locale asupra faptului că subiecte de interes public general precum situația dezastroasă a CET Govora, situația deșeurilor din județ sau abuzurile și ilegalitățile PSD, partidul politic ce conduce destinele vâlcenilor de 30 de ani, reprezintă un mai mare interes public decât decizii interne ale organizației județene a principalului partid de opoziție. PNL Vâlcea reiterează pe această cale apelul public la reprezentanții mass-mediei județene de a se apleca, cel puțin în aceeași măsură în care urmăresc activitatea PNL Vâlcea, și asupra actului administrativ județean. Observ că «bucătăria internă» a principalului partid de opoziție interesează mai mult decât activitatea administrativă a CJ Vâlcea, ce afectează negativ peste 300.000 de vâlceni, zi de zi. PNL Vâlcea nu are nimic de ascuns, deciziile luate fiind în conformitate cu statutul și cu reguli de bun-simț politic. Vom continua să fim o organizație transparentă, onestă și normală, în ciuda presiunilor. Premierea perfor­manței și sancționarea rezultatelor mai puțin bune sunt principii după care PNL Vâlcea își călăuzește activitatea de mulți ani și pe care vrea să le impună și în actul administrativ. Cred că vâlcenii ar fi curioși să afle din presă mai multe despre actul administrativ județean decât de activitatea internă a PNL Vâlcea. Recunosc că e frustrant să vezi că anumiți jurnaliști, contrar principiilor și deontologiei profesionale, umplu spațiul public cu bârfe politice și ascund ilegalitățile PSD și ale Președintelui CJ Vâlcea. Să nu mă înțeleagă greșit, pot să scrie ce doresc, dar cred faptul că județul e plin de gunoaie și că cetățenii plătesc un preț mai mare la gunoi sau că CET Govora este în pragul falimentului, sau că elevii vâlceni nu au beneficiat de lapte, corn și măr ca să poată Rădulescu să dea contractele unor firme de partid sau că toate angajările de la stat din județ se fac pe filieră PSD-istă ar trebui să fie niște subiecte de presă mai importante decât o decizie internă a PNL Vâlcea”, a de­cla­rat președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Mai mulți membri excluși în Argeș

În județul vecin Argeș, situația după europarlamentare este asemănătoare: la propunerea BPL Piteşti, Biroul Politic Județean a decis excluderea din partid a unor membri – Tiberiu Avrămescu, Florin Baboi, Dragoș Predescu, Flavia Ghițu, Otilia Șerban, Andrei Moșteanu şi Dumitru Moise. Motivele pentru care aceștia au fost sancționați cu excluderea din PNL sunt: neimplicarea în acțiunile partidului, lipsa acțiunii politice; abateri repetate de la política şi deciziile PNL Argeş, a hotărârilor BPN şi BPJ, prin denigrarea pe reţelele de socializare şi în grupurile interne de comunicare a PNL – declaraţii care au dăunat intereselor şi/sau imaginii partidului, liderilor săi locali şi naţionali; organizarea unor grupuri şi acţiuni în interiorul PNL, instigând membrii partidului împotriva conducerii judeţene şi naţionale. Votul exprimat de membrii BPJ Argeş a fost unul covârşitor în favoarea excluderii din partid: 22 „pentru”, 3 „împotrivă”, un vot anulat.

„Nu voi pactiza vreodată cu slugi interesate”

• declară Bogdan Argeșanu Popescu după ce a fost demis din fruntea PNL Râmnicu Vâlcea

Decizia luată joia trecută de Biroul Politic Județean al PNL Vâlcea a surprins multă lume, dar situația din alte județe din Oltenia arată că liberalii sunt deciși să facă curățenie, cu orice preț. Vizibil deranjat de decizia BPJ, Bogdan Argeșanu Popescu a transmis: „La propunerea lui C. Buican, Biroul Politic Județean al PNL Vâlcea a luat hotărârea de a mă demite din funcția de Președinte al PNL Râmnicu Vâlcea și de a dizolva Biroul Politic local cu motivarea «rezultate slabe la alegerile europarlamentare». În fapt, Organizația PNL Râmnicu Vâlcea, în mandatul meu de șase luni ca președinte, a obținut un procent de 22,5% (10150 voturi) din voturile râmnicenilor, însemnând cu aproximativ 500 de voturi mai puțin decât PSD + M. Gutău, ca primar în funcție. Istoricul din anul 2004 și până la această dată arată faptul că, în Râmnic, indiferent de natura alegerilor, PNL nu a obținut vreodată mai mult de 5.600 de voturi. Ca o comparație, la ultimele alegeri europarlamentare, PNL Râmnicu Vâlcea a obținut 10,2%. Așadar, am convingerea că nu rezultatul este motivul acestei acțiuni, ci cu totul altul. În mandatul meu de prim – vicepreședinte și președinte, PNL Râmnicu Vâlcea a făcut OPOZIȚIE REALĂ administrației GUTĂU – PSD, ridicând, pe rând, probleme cu privire la majorarea nejustificată a taxelor și impozitelor, introducerea altor taxe mascate prin instituții subordonate Primăriei, desființării liceelor tehnologice în scopuri imobiliare, achiziționării fostei clădiri SOCOM, împrumuturile contractate de primarul Gutău Mircia, constituirea dubioasă a bugetului Primăriei, lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici etc. Afară de pozițiile mele publice cu privire la administrația Gutău-PSD, nu a existat și nu există alte atitudini din interiorul PNL Vâlcea în această direcție. Aș vrea să cred că acțiunile PNL Râmnicu Vâlcea de OPOZIȚIE REALĂ nu au determinat distrugerea acestei organizații. La fel, este de neconceput pentru mine ca în interiorul PNL să existe servitori executanți ai lui Gutău. Din punctul meu de vedere, lucrurile nu vor rămâne așa. Voi continua să lupt pentru cauza acestei organizații cât voi putea de tare. Îi asigur pe toți susținătorii PNL Râmnicu Vâlcea și pe toți membrii PNL că NU VOI PACTIZA VREODATĂ CU PERSOANE TRANSPARTINICE SAU SLUGI INTERESATE ALE UNOR HOȚI, INDIFERENT DE CONSECINȚE! De ce a fost obstrucționată opoziția față de administrația Gutău și de ce s-a vrut desființarea unei organizații în care au fost cooptați din ce în ce mai mulți tineri? Cu siguranță vom afla împreună la timpul potrivit. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și în echipa mea. NOI NU V-AM TRĂDAT!”.

Excluderi și la Dâmbovița

„PNL Dâmboviţa a luat decizia excluderii din partid a 12 consilieri locali care nu s-au implicat în campania electorală de la alegerile europarlamentare”, a anunţat, într-o conferinţă de presă, liderul organizaţiei, Virgil Guran. „În urma analizei rezultatului obţinut, rezultat care se spune că ar fi destul de bun, dar noi suntem nemulţumiţi, putea să fie mai bun dacă exista mai multă implicare, la o primă evaluare avem 12 consilieri consilieri locali care au fost excluşi pentru lipsă de implicare. Vă spun o primă evaluare, pentru că vom continua analiza şi orice coleg care nu vrea să îşi facă treaba nu va mai continua această activitate. Politica nu este obligatorie, o face cine doreşte. Sunt oameni care sunt de nu ştiu cât timp consilieri şi n-au avut nicio iniţiativă, n-au nicio poziţie, unii dintre ei se bucură doar de acea indemnizaţie de consilier”, a declarat preşedintele PNL Dâmboviţa. Consilierii locali excluşi sunt din localităţile Ulieşti, Raciu, Crângurile, Lunguleţu.

Patru primari și doi viceprimari excluși în județul Olt

La o săptămână după alegerile europarlamentare, urmare a unei analize interne a organizației județene Olt, patru primari, doi viceprimari și șapte consilieri locali au fost excluși din Partidul Național Liberal. Potrivit președintelui organizației județene, Liviu Voiculescu, celor 13 se explică prin dezinteresul, respectiv rezultatele slabe ori partizanatul cu adversarii politici, manifestat de o parte a taberei liberale.

