Din toată sărăcia lui,

GUVERNUL A GĂSIT 180.000 DE LEI pentru Cernișoara

Rectificarea bugetară aprobată luna trecută de Guvernul României a adus în conturile Primăriei Cernișoara suma de 180.000 de lei. Este o sumă sub valoarea medie a alocărilor bugetare pe care Guvernul a catadicsit să le aprobe pentru localitățile din județul nostru (media este de peste 200.000 de lei per unitate administrativ teritorială). Este adevărat, au venit puțini bani la Primăria Cernișoara la această ultimă rectificare bugetară, dar măcar e ceva. Primarii din Mihăești și Zătreni (la care se adaugă și cei din Râmnic și Drăgășani – dar aici discutăm despre alte posibilități) știu prea bine cum e să «primești»… zero lei de la Guvern! Și la Cernișoara, banii care au venit de la Guvern sunt folosiți pentru plata diferitelor cheltuieli curente și de capital, pe care toate administrațiile publice locale le au.