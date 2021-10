Digitalizarea marca Distribuție Oltenia accesibilă tuturor: Harta GIS a rețelei electrice de distribuție din Oltenia este la doar un click distanță!

Email the Author

Consumatorii de energie, dezvoltatorii locali și autoritățile pot obține informații despre rețeaua electrică de distribuție din Oltenia accesând aplicația dedicată – https://bit.ly/3mM0slV . Aceasta le va permite: • să acceseze datele necesare pentru măsurarea distanțelor între rețeaua electrică și locuință/ locul de consum, căutarea putând fi efectuată după coordonate, adresă, datele de identificare menționate pe plăcuțele stâlpilor de electricitate etc; • să vizualizeze informații referitoare la poziționarea în teren a rețelei electrice, având posibilitatea de editare hartă, salvare și printare măsurători și obținerea unor informații suplimentare care îi pot ghida în alegeri precum achiziționarea de terenuri, construirea de imobile în funcție de caracteristicile rețelei electrice de distribuție. Constructorii parteneri DEO vor beneficia atât de funcționalitățile menționate mai sus, dar și de posibilitatea de a extrage date direct din platforma GIS, fapt ce va duce la eliminarea erorilor umane, scurtarea termenelor la care specialiștii DEO vor răspunde solicitărilor și eliminarea întârzierilor generate de solicitările oficiale. Aplicația dedicată acestora este în curs de dezvoltare și va fi disponibilă în curând. Distribuție Oltenia va continua procesul de digitalizare al operațiunilor sale prin accesarea de fonduri europene, derularea de proiecte de contorizare inteligentă, investiții la nivelul rețelei electrice, pregătirea unor platforme dedicate consumatorilor care să le ofere acces la informație și servicii de calitate (durată redusă de racordare la rețea, menținerea calității energiei distribuite, implementarea sistemelor integrate Smart Grid Connect și nu numai). • Direcția Comunicare & Marketing din cadrul Distribuție Oltenia

Cu o investiție de aproximativ 4 milioane de euro și 4 ani de la debutul inițiativei, Distribuție Oltenia finalizează propria hartă digitală a rețelei de distribuție de joasă tensiune. Invitații speciali în procesul de transformare SMART rămân consumatorii de energie, dezvoltatorii locali, constructorii și autoritățile locale/ județene care au acces simplu și rapid la toate datele despre rețeaua DEO. „Marcăm o nouă reușită DEO în demersul de digitalizare al activității noastre. În plus, platforma GIS este o ocazie importantă în care din postura de facilitator al tranziției către o rețea inteligentă, îi invităm pe consumatorii de energie în lumea noastră, a rețelei de distribuție din Oltenia. Ne bucurăm să creăm noi beneficii utilizatorilor noștri”, a declarat Eugen Butoarcă, Director Executiv Distribuție Oltenia.

