Derby-ul România – Ungaria se joacă într-un moment dificil pentru ambele echipe

Au unele dintre cele mai bogate tradiții și rezultate în acest sport la nivel mondial, dar au dezamăgit la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Este vorba despre naționalele României și Ungariei, codașele grupei a doua principale. Luni, 14 decembrie, cu începere de la ora 21.30, cele două selecționate se vor duela într-un derby al suferinței (căci îl putem numi așa!), în care miza nu este reprezentată de calificarea vreuneia dintre cele două grupări în vreo fază superioară a turneului final, ci doar de evitarea ultimei poziții în clasamentul final al Grupei a II-a principale. Meciul vine într-un moment destul de dificil pentru ambele formații, atât tricolorele pregătite de selecționerul Bogdan Burcea, cât și maghiarele având nevoie de victorie în primul rând pentru moral, dar și pentru a nu se «pune» și mai rău cu fanii, care sunt, per total, destul de dezamăgiți de prestațiile celor două naționale la acest turneu final.

Cum se cunoaște duelurile dintre România și Ungaria reprezintă derby-uri indiferent de sportul la care se joacă sau de situația în clasament a celor două echipe la momentul respectiv. Suporterii ambelor formații doresc victoria în fața rivalilor, un rezultat pozitiv într-un astfel de meci putând face uitate eșecuri anterioare în fața altor formații cu care românii sau maghiarii nu consideră că au meciuri ale orgoliilor. Din acest punct de vedere, meciul de luni se anunță important pentru ambele formații și, probabil, va fi tratat cu o grijă specială de fiecare dintre antrenorii principali ai grupărilor combatante. În rest, nu ar mai fi prea multe de spus despre prestațiile celor două formații. Fiecare are zero puncte în grupa principală II, fiind destul de probabil faptul că niciuna nu va reuși să termine nici măcar pe locul al treilea în clasamentul final al acestei grupe (care ar permite menținerea la turneul final prin disputarea meciului pentru locul al cincilea în ierarhia generală, contra naționalei situate pe locul similar în clasamentul final al primei grupe principale).

Deși matematic încă se mai pot produce unele schimbări, este destul de clar că Norvegia și Croația vor merge mai departe din această grupă, în faza semifinalelor, în timp ce Germania și, probabil Olanda, se vor lupta pentru a obține «biletul» care duce spre meciul pentru locul cinci în ierarhia finală a turneului găzduit de Danemarca!