Deputatul Buican a lansat un apel la calmul civic

Contextul în care ne aflăm este extrem de volatil și avem nevoie de responsabilitate din partea tuturor pentru că nu ne dorim să distrugem coeziunea țesutului social și a economiei românești. România a intrat din data de 16.03.2020 în stare de urgență, iar motivul a fost destul de întemeiat. În plus, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie globală de coronavirus.

Starea de urgență (decretul poate fi consultat la această adresă https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei) va fi instituită pentru o perioadă de 30 de zile și va produce efecte benefice imediate în finanțarea directă și rapidă a cheltuielilor în domeniul sanitar. În situația în care ne aflăm, este necesar să impunem starea de urgență pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor nocive în cazul coronavirusului. De asemenea, va fi posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. Astfel, vom avea posibilitatea de a aloca mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, mai mulți bani pentru aparatură medicală absolut necesară. Se vor putea realiza achiziții necesare prevenirii îmbolnăvirii și salvării de vieți într-un timp mult mai scurt, în lupta cu coronavirusul.

Principalele prevederi ale decretului sunt legate de plafonarea prețurilor la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, cum ar fi energia electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți. A fost dispusă asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de materiale, echipamente și medicamente în perioada pandemiei prin procedura de achiziție directă, plus simplificarea procedurilor cu privire la decontare și alocare a banilor, astfel încât în domeniul sanitar să se poată realiza rapid toate operațiunile necesare. În cazul angajaților și familiilor acestora, vor beneficia de protecție socială acolo unde sectoarele economice sunt afectate sau activitatea este oprită total sau parțial pe perioada stării de urgență. A fost facilitată introducerea desfășurării programului de lucru la domiciliu sau în regim de telemuncă în instituțiile și autoritățile statului și în societățile cu capital privat, acolo unde se poate.

Guvernul liberal a luat o serie de măsuri ferme în domeniul sănătății, al internelor și al educației chiar înainte de a fi decretată starea de urgență pe teritoriul României.

La fel ca celelalte state din Uniunea Europeană, România a suspendat temporar, pentru o perioadă de 6 luni, distribuția de medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19, în afara teritoriului statului. A avut loc pregătirea spitalelor de boli infecțioase pentru preluarea exclusiv a cazurilor de coronavirus, restul pacienților fiind preluați de spitalele suport. Un lucru foarte important este acela că vom avea 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculară și alte 40.000 de teste rapide achiziționate de Compania Unifarm SA și care sunt distribuite săptămâna aceasta către unitățile sanitare, pe bază de comandă.

A fost suplimentat numărul de medici din punctele vamale și au fost evaluați epidemiologic toți cetățenii români și străini veniți din zonele cu focare de infecție cu COVID-19. Pentru aceștia s-au organizat imediat convoaie de maxim 10 autoturisme, flancate de echipaje de poliție și jandarmerie care i-au escortat până în județele de domiciliu, unde au fost așteptați de prefecți și autorități pentru a fi introduși în centrele de carantină.

În domeniul educațional, a avut loc suspendarea cursurilor școlilor în unitățile de învățământ până pe data de 22 martie, cu posibilitatea de prelungire, anunțată deja de Ministrul Educației, până după sărbătorile Pascale. De asemenea, Ministerul Educației a apelat la utilizarea platformelor online, puse la dispoziție, în mod gratuit, de către mai multe companii. Suplimentar, însă, a realizat un parteneriat cu Televiziunea Română tocmai pentru a facilita accesul la educație și pentru acei copii care nu pot avea acces la platformele online. Un lucru important pe care l-a făcut președintele Klaus Iohannis a fost promulgarea Legii care acordă dreptul unuia dintre părinți de a sta acasă cu copilul, dacă acesta are vârsta de până în 12 ani și este înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, dacă are vârsta de până la 18 ani și este înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ.

Încă de săptămâna trecută a fost format un grup de lucru care să analizeze impactul epidemiei asupra economiei, iar ulterior vor fi prezentate măsurile necesare pentru domeniile afectate. Constant se fac studii de impact pentru a vedea care sunt cele mai afectate zone din economie. Guvernul liberal dorește să adopte cele mai bune soluții care să permită economiei să funcționeze în această perioadă și să își continue creșterea sustenabilă la sfârșitul epidemiei. Au fost demarate discuții cu sectorul bancar pentru amânarea plății ratelor la bănci pentru ca cetățenii afectați de criză să fie astfel protejați. Fiecare român care lucrează în domenii afectate de gripă și care intră în șomaj tehnic va primi pentru fiecare zi liberă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

Buican: „Starea de urgență oferă statului posibilitatea să acționeze rapid împotriva epidemiei”

„Un lucru foarte important de menționat este acela că nu există niciun pericol ca salariile sau pensiile să nu fie plătite. Avem deja bani în buget pentru aceste cheltuieli. Prin măsurile pe care le ia statul român, vreau să asigur cetățenii că nu vor fi afectați negativ în această perioadă și că economia se va relansa când această criză se încheie. La urma urmei, trăim cu viruși încă de când există viață pe pământ, dar de data aceasta avem de-a face cu o epidemie împotriva căreia luptăm pentru a găsi un antidot, pentru ca viețile noastre să revină la o stare de normalitate, să revenim la obiceiurile cotidiene. Până atunci, trebuie să găsim modalități de a funcționa cu încetinitorul și să înțelegem că starea de urgență, din punct de vedere constituțional, este gândită cu scopul de a oferi statului posibilitatea, totul în condiții de transparență, să aibă acces la instrumentele de control cu care să acționeze rapid împotriva epidemiei. De asemenea, le recomand cetățenilor români să nu intre în panică și să se informeze doar din sursele oficiale pentru că altfel panica devine principalul nostru inamic”, a declarat deputatul Cristian Buican.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al PNL Vâlcea