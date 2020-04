De ziua lor, jandarmii vâlceni au fost felicitați de primarul Râmnicului

Cum pe 3 aprilie se sărbătorește, an de an, Ziua Jandarmeriei Române, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, le-a adresat un mesaj de felicitare jandarmilor din județul nostru, pe care îl redăm mai jos.

„La mulţi ani tuturor jandarmilor vâlceni!

Chiar dacă actualul context este unul dramatic, nu trebuie să uităm valorile şi momentele care ne definesc istoria şi comunitatea. Astfel că sunt onorat să le transmit tuturor jandarmilor vâlceni, de Ziua Jandarmeriei Române, să aibă parte de multă sănătate, de succes în toate acţiunile pe care le derulează şi de împliniri profesionale şi personale. Cu această ocazie, vreau să mulţumesc din toată inima Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vâlcea pentru colaborarea excelentă de care am avut parte în general şi cu deosebire în aceste momente dificile pentru toţi.

La mulţi ani!”.

