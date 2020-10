Datele de astăzi: VÂLCEA este campioana Olteniei la numărul de infectări. Cel mai «negru» bilanț pentru Terapie Intensivă!

Datele transmise astăzi, 15 octombrie 2020, la ora 13.00, de Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului României prezintă noi cifre cât se poate de îngrijorătoare pentru aproape toți locuitorii țării, dar și pentru vâlceni. Printre cele mai îngrijorătoare statistici se remarcă numărul zilnic de persoane confirmate ca fiind infectate (peste 4.000), dar și depășirea, în premieră, a cifrei de 700 pentru pacienții internați la terapie intensivă.

„Până astăzi, 15 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 125.009 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 5.674 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 14.10.2020 (ora 10.00) – 15.10.2020 (ora 10.00) au fost raportate 73 de decese (46 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Aceștia erau internați în spitale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.611. Dintre acestea, 721 sunt internate la ATI”, se arată în comunicatul de presă transmis de Guvern.

Situația din Vâlcea

Nici pentru județul nostru datele transmise nu sunt deloc bune. Vâlcea are 96 de noi cazuri de persoane infectate cu Coronavirus, adică cel mai ridicat număr dintre toate județele Olteniei (Olt are 77 de cazuri noi, Dolj – 58, Gorj – 32, Mehedinți – 17). În plus, Vâlcea rămâne pe locul trei național (după București și Alba) în ceea ce privește gradul ridicat de transmitere comunitară a virusului.