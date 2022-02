Cuvântul președintelui CCI Vâlcea

„13 februarie 2022 este ziua în care se împlinesc 96 ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Râmnic.

Am vrut, cu această ocazie, să fac o paralelă asupra evenimentelor economice din acei ani, care l-au făcut pe regele Ferdinand să înființeze această organizație și cele care se întâmplă acum în economia românească, văzute în media într-o seară oarecare prin ochii unui telespectator, om de afaceri , român…

Nu vreau să analizez motivele guvernanților din 1926. Faptul că s-au aplecat asupra încurajării dezvoltării economice este un fapt de netăgăduit și măsura luată a fost benefică pentru mediul de afaceri din acea vreme.

Îmi propun să insist asupra celor ce se întâmplă acum și să încercăm să ne facem o părere asupra modului în care acțiunile guvernanților actuali se ridică la nivelul cerințelor unor oameni care au trăit acum 96 de ani în politica și economia românească.

Iată ce spune azi, 9 februarie a.c. domnul ministru al Finanțelor: „Din păcate, “n-am trecut de la economia de consum la cea de producție”. Lăsând la o parte faptul că sintagma folosită de domnul Cîciu nu îmi spune altceva decât că producția românească de bunuri de orice fel este la pământ am putea să-i amintim domnului care se ocupă cu finanțele românești că partidele care ne conduc acum ,din care cu onoare face parte, sunt în funcție din 1990, adică o treime de secol! Și iată că același ministru găsește o soluție salvatoare: „să cumpărăm licențe” și ne exemplifică nefericit: să ne producem singuri produsele rezultate din petrol pe care le luăm din Austria, Ungaria, etc… Adică: benzina și motorina pe care le produceam și bineînțeles aveam licențe, în rafinăriile românești sau bitumul pentru îmbrăcăminte asfaltică din Polonia pe care-l produceam în aceleași rafinării ca Arpechim și altele. Aș mai adăuga aici și fierul beton și, în general, structurile metalice pentru autostrăzi din Bulgaria…

Ne mai spune același domn că n-a avut rezultate pentru că a lucrat ca într-o “menghină” creată de Programul Național de Reziliență și Redresare care nu-i permite să crească salariile din sistemul public și nici pensiile. Noi “necunoscătorii” nu înțelegem de ce un program care îți oferă zeci de miliarde pentru dezvoltare poate fi o constrângere și ce legătură are aceasta cu dorința sa de a crește salariile administrației și pensiile?

Dar, putem respira ușurați, domnul ministru în cauză ne spune că „n-a ieșit până acum pentru că a avut treabă” reflectând cu succes asupra faptului că a descoperit o soluție importantă pentru economie, care este calificarea sub toate formele ei – o descoperire epocală – din fonduri europene, dar nu prin AJOFM.

Trebuie să îl informăm pe domnul Cîciu că în programele de finanțare ale Uniunii Europene pe anii 2016 – 2021 sunt nefolosite mai mult de jumătate din cele 40 miliarde de euro, din care pentru calificare prin Programul Operațional Competențe Umane sunt încă disponibili circa 3 miliarde de euro, exact pentru calificare personal, suma care probabil că nefiind neutilizată, s-a pierdut.

Constatăm însă cu părere de rău, văzând pozițiile exprimate în media vizuală în aceeași zi de 9 februarie 2022 de un reprezentant de seamă al Opoziției, foarte vocal de altfel, că soluțiile pentru probleme economice exprimate oarecum în mod corect, nu ne fac să credem că ar putea fi puse în practică.

Nu pot să închei fără a-mi exprima cu întristare constatarea ca “marii” noștri comentatori și analiști economici au rămas cantonați în niște “fixuri” pe care și le-au format în interviurile cu politicienii trecuți, unii uitați de timp. Am avut impresia că deși încearcă să descopere slăbiciunile intervievatului, nu au capacitatea s-o facă din cauză că uzura morală i-a afectat pe mulți dintre ei, iar cunoștințele precare pe care le posedă, cel puțin în domeniul economic îi fac să fie anoști și ineficienți.

Având în vedere rolul deosebit de important al televiziunilor în viața economică a țării, cred că în media ar trebui să mai apară o altă generație de comentatori în pas cu vremurile. În caz contrar, mulți politicieni de slabă calitate care nu aduc niciun beneficiu economiei românești or să crească fără măsură.

Pentru binele economiei vâlcene, să apreciem pozitiv ceea ce au făcut înaintașii noștri acum aproape un secol și sper că vom putea să ne bucurăm de creșterea semnificativă a capacității intelectuale a guvernanților noștri, care să se ridice la înălțimea așteptărilor pentru care i-am investit.

• Valentin CISMARU

10 feb 2022”