Curățenie generală la Gușoeni

Conform spuselor primarului Nicolae Concioiu (foto), la Guşoeni oamenii ies din curţi doar dacă au o urgenţă, dovedindu-se responsabili. „Am avut şi avem persoane aflate în izolare la domiciliu, dar care nu ne-au creat probleme, oamenii sunt corecţi şi conştiincioşi. Sunt bucuros că oamenii înţeleg mesajul transmis de autorităţi şi, deocamdată, nu ne confruntăm cu situaţii care să nu respecte ordonanţele militare şi normele de aplicare, în această perioadă în care ne confruntăm cu această boală la care nimeni nu se aştepta să apară. În această perioadă, cetăţenii îşi fac curat în gospodării, văruiesc pomii, îşi curăţă şanţurile. În acest sens, venim în întâmpinarea acestor sărbători pascale reuşind să facem curăţenie în localitate şi, în primul rând, dezinsecţia bisericilor şi a spaţiilor publice”, a declarat primarul Concioiu.

„În această perioadă, mulţi dintre cei care locuiesc în oraş s-au reîntors în sat, reuşind să redea viaţă gospodăriilor. Aici regulile impuse sunt mult mai uşor de respectat. Fiecare îşi muncește pământul, uitând de efectele panicii indusă de noul coronavirus. Probabil că a venit vremea să i se dea un nou preţ spaţiului rural, şi eu cred cu tărie că, în viitor, oamenii se vor reorienta să îşi gospodărească mai mult proprietăţile de la ţară”, afirmă primarul Concioiu.

Medicul din comună, la dispoziția cetățenilor

În Gușoeni îşi desfăşoară activitatea medicul Marian Diaconescu, despre care primarul Concioiu spune că este omul care face parte din grupul celor „din prima linie”. „În privinţa solicitărilor venite din partea medicului de familie, am răspuns de fiecare dată cu promptitudine şi, aşa cum se ştie, dispensarul din localitate este într-un amplu proces de modernizare. Am intervenit şi intervenim de câte ori este nevoie. În ceea ce priveşte dotarea dispensarului cu măşti de protecţie şi dezinfectați, sprijinim medicul de familie cu aceste produse în măsura în care are nevoie. Noi ne-am creat un mic stoc şi putem să răspundem cerinţelor medicului de familie. Avem discuţii în fiecare zi legate de modul în care se desfăşoară activitatea la cabinetul medicului de familie din comuna noastră, iar colaborarea este una foarte bună cu domnul doctor. Acest lucrul l-am spus de fiecare dată şi mulţumesc pe orice cale pentru faptul că medicul Marian Diaconescu îşi desfăşoară activitatea la cabinetul din comuna Guşoeni. Fac această apreciere pentru că sunt foarte multe localităţi care nu au medici de familie şi îmi dau seama de importanţa acestui lucru”, a mai spus Nicolae Concioiu.