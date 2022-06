Cupa Izvoarelor, la final. Trofeul merge, pentru un an, la „Baden-Powell”

Email the Author

La concursul din acest an au participat delegații din 27 de centre locale ale Organizației Naționale „Cercetașii României” din localități precum București, Botoșani, Liteni – județul Suceava, Iași, Tecuci, Tulcea, Năvodari, Medgidia, Constanța, Slobozia, Pitești, Târgu Jiu, Sibiu, Brașov, Drăgășani și, evident, Râmnicu Vâlcea. Au fost prezente două delegații din străinătate, din Chișcăreni – Republica Moldova și din Odesa – Ucraina. Organizatorii evenimentului au anunțat că mulțumesc Primăriei comunei Slătioara și celorlalți factori locali, ONG-urilor, sponsorilor și voluntarilor care au contribuit la organizarea evenimentului. • Informații oferite de Nicolaie ALMAȘI, președintele Centrului local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

Așa după cum v-am anunțat în ediții anterioare ale ziarului nostru, în perioada 16-19 iunie 2022, în comuna Slătioara s-a desfășurat ediția a XXIII-a a Trofeului „Cupa izvoarelor”, concurs aplicativ al cercetașilor. La ediția din acest an au participat 575 copii și tineri cercetași, însoțiți de peste 100 de lideri și voluntari adulți ai Organizației Naționale „Cercetașii României”. Competiția a fost organizată de Centrul local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea al organizației cu sprijinul Primăriei comunei Slătioara. Câștigătorii competiției și ai Trofeului transmisibil „Cupa Izvoarelor” au fost cercetașii Centrului local „Baden-Powell” București, care au cumulat 64 de puncte în clasamentul general. Pe locurile II și III s-au situat centrele locale „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea și „Bleu Marin” Constanța, cu 59 respectiv 56 de puncte. Cercetașii vâlceni s-au situat pe primele locuri la probele de traseu montan temerari (11-14 ani) și chestionare teorie temerari prin aceeași patrulă din unitatea „Matei Basarab”. Ei s-au mai clasat pe locul II la proba de traseu exploratori (15-18 ani) prin patrula unității „Antares Alpha Scorpiu” și pe locul III la proba de orientare exploratori băieți unde au fost reprezentați de Petrișor Gabriel explorator în unitatea „Arnota 1633”. Probele concursului au fost: traseu aplicativ, chestionar teorie, poligon aplicativ, momente artistice și orientare. În afara concursului, în camp și în împrejurimi s-au desfășurat activități specifice cercetășești cum au fost ateliere de învățare și formare de abilități (mai multe ateliere de supraviețuire, prim-ajutor, limbajul mimico-gestual, alpinism, cunoașterea plantelor medicinale ș.a.) foc de tabără, vizite la obiective de interes din comuna Slătioara și localitățile învecinate.

